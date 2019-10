Zannola | 80 ragazzi disabili non hanno trasporto per campi sportivi

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – “Il ‘Progetto Filippide’ e’ promosso da una associazione affiliata alla Fisdir e riconosciuta dal Comitato italiano Paralimpico, svolge attivita’ di allenamento e preparazione a competizioni sportive, con soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. Roma Capitale in questi anni ha sempre garantito ad alcuni degli 80coinvolti il servizio dida casa all’impianto sportivo dove vengono svolte le attivita’. Martedi’ 1 ottobre, senza alcun preavviso, il servizio si e’ interrotto lasciando ie le loro famiglie in strada in attesa di un pulmino che non e’ mai arrivato”. Cosi’ in un post su Fb il consigliere del Pd capitolino Giovanni. “Le motivazioni adottate in merito all’interruzione sono tutte di ordine burocratico e, per questo, attendiamo ...

