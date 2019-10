Zaccheroni | ' Se la Juventus che ho visto io è al 70% può arrivare a livelli stratosferici'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Questa estate, laha deciso di iniziare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. I bianconeri dopo cinque anni si sono separati da Massimiliano Allegri e hanno scelto di affidare la squadra a Maurizio Sarri. In questi primi mesi, il tecnico ex Chelsea ha già dato la sua impronta alla Vecchia Signora è il gioco sta migliorando di partita in partita. Domenica scorsa, contro l'Inter la Juve ha fatto vedere sprazzi di 'Sarrismo' e l'azione del secondo gol dei bianconeri a San Siro è arrivato dopo 24 passaggi a testimonianza del fatto che i giocatori stanno assimilando sempre di più i dettami del loro allenatore. In molti addetti ai lavori, in questi giorni, hanno commentato le prestazioni della squadra di Sarri. In particolare, Albertoha parlato, ai microfoni di TMW Radio, proprio del potenziale della Juve: "Se la Juve che hoio è al 70%, possono essere contenti, ...

