Xylella in Puglia | cresce l' allarme dell' Ue | In Europa a rischio 300mila posti di

Xylella - la Puglia multa se stessa per mancati abbattimenti. Le sanzioni varieranno da mille a 30mila euro per ogni albero rimasto : Xylella, la Puglia si multa da sola per gli alberi che non abbatte. E’ il paradosso in cui è finita la Regione per i ritardi negli abbattimenti degli ulivi colpiti dal batterio e la Regione, a causa di una delibera approvata nel 2018, è costretta a multare se stessa con sanzioni che oscillano dai mille ai 30mila euro per ogni pianta malata rimasta ancora in piedi. Oggetto delle multe, scattate nei giorni scorsi, sarebbero 18 alberi che si ...