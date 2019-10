X Factor giudici | pesanti offese sui social | interviene la produzione

X Factor 13 - le immagini dell’ultima puntata di Auditions. Ora si fa sul serio : ecco le squadre assegnate ai quattro giudici : Ora si fa sul serio. Con la terza e ultima puntata di Auditions, si è conclusa la prima fase di selezione dei talenti per X Factor 2019, il talent show di Sky prodotto da Fremantle (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Alessandro Cattelan ha svelato le categorie assegnate ai quattro giudici: Mara Maionchi guiderà la squadra degli Over, Samuel quella dei Gruppi, a Sfera Ebbasta le Under Donna, mentre Malika Ayane avrà gli Under Uomini. Giovedì 3 ...

X Factor 2019 - categorie giudici/ Assegnazioni scontante? : X Factor 2019, assegnazione categorie ai giudici dopo la terza puntata delle audizioni. La sfida più difficile è per Malika Ayane con gli under uomini

«X Factor 13» : le categorie dei giudici (e Achille Lauro) : X Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima ...

X Factor 2019 - audizioni : le categorie assegnate ai giudici : Update: Al termine dell'ultimo appuntamento con la Auditions, ecco le categorie assegnate ai giudici:Mara: Over. "Non avevo particolari simpatie per qualche categorie. Un'età perfetta per avere coscienza e decisione"prosegui la letturaX Factor 2019, audizioni: le categorie assegnate ai giudici pubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2019 23:03.

X Factor 2019 : l’assegnazione delle categorie ai giudici : X Factor 2019 Nella terza ed ultima puntata di Audizioni, Alessandro Cattelan ha comunicato l’assegnazione delle categorie ai quattro giudici di X Factor 2019. Per la prima volta, infatti, tale decisione è stata presa dal conduttore, che da quest’anno è anche Creative Producer del talent in onda su SkyUno. Ecco le scelte. X Factor 2019: le accoppiate giudice-categoria Mara Maionchi è al suo settimo anno di X Factor, nonché il terzo ...

X Factor 13 le categorie assegnate ai 4 giudici : X Factor 13 le categorie di ogni giudice: i gruppi a Samuel, Mara Over, Malika under uomini, Sfera Underd Donne L’ultima puntata della audizioni di X Factor 13 in onda su Sky Uno giovedì 26 settembre in streaming su Now Tv e in replica venerdì su Tv8, ha portato alla scoperta anche delle categorie assegnate a ciascuno giudice. Quindi a Mara Maionchi Alessandro Cattelan ha consegnato in mano gli Over, Samuel come è logico che sia, prende i ...

X Factor 13 Lorenzo Rinaldi emoziona i giudici “sembra Morrison” dice Mara (video) : X Factor 13 Lorenzo Rinaldi da Terni emoziona con Oscar Isaac Lorenzo Rinaldi viene da Terni, ha 19 anni e canta un brano di Oscar Isaac. Si presenta con la sua chitarra e racconta di aver iniziato a suonare per fare una serenata ma è andata male. Ha continuato e ora la sua ragazza l’ha conquistata con il canto e, guardando le facce si capisce subito come abbia già conquistato i giudici. Samuel “Bravo Lorenzo, bellissima voce e suoni ...

X Factor - il 16enne porta il suo brano intitolato “Carote” e spiazza i giudici. Sfera Ebbasta : “Hai tutta la lista della spesa…” : Dopo il debutto della nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, ieri sera è andata in onda su Sky la seconda puntata di audizioni dal Pala Alpitour di Torino di X Factor (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Obiettivo: trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti di X Factor 2019. Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione si ritrova sul palco che lo ha scoperto davanti al suo ...

X Factor - Carote di Nuela conquista tutti : i giudici pazzi di Emanuele : Nuela con la canzone Carote ha conquistato X Factor 2019: i giudici pazzi di lui! Carote di Nuela è già diventato il tormentone di X Factor 2019! Nuela è il nome d’arte di Emanuele Crisanti, aspirante cantante e concorrente del talent show. Ha 16 anni, ma ha scritto una canzone apparentemente banale e senza senso […] L'articolo X Factor, Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 - resoconto prima puntata delle audizioni : Kimono e Maryam convincono i giudici : Il 12 settembre ha preso il via la tredicesima edizione di X Factor, il noto talent-show che in questi anni ha contribuito a lanciare diversi artisti nel panorama musicale italiano. In questa stagione il programma si presenta in una veste profondamente rinnovata, a partire dalla giuria che, a parte la confermatissima Mara Maionchi, ha in Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei veri e proprio esordienti in questo ruolo. X Factor: i giudici si ...

Guida pratica a X Factor 2019 : tutto su ospiti - giudici e concorrenti : Parte ufficialmente X Factor 2019. Stasera, giovedì 12 settembre, andrà in onda la prima puntata delle audizioni, la prima fase di selezione dei concorrenti. L'edizione numero 13 di X Factor prevede tre puntate di audizioni e due di BootCamp. In seguito ci sarà una puntata di Home Visit nel corso della quale verranno scelti dai giudici i concorrenti che avranno accesso alla fase dei Live Show attraverso l'ormai celebre gioco delle sei ...

«X Factor 13» : la prima volta dei giudici (alla scoperta del talento) : X Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaArrivano alla conferenza stampa con lo sguardo incerto di ...

X Factor : tutta un’altra giuria - stasera su Sky Uno lo speciale sui giudici : Si presentano Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta, i giudici della tredicesima edizione del talent show.

X Factor al via il 12 settembre con nuovi giudici : Samuel - Malika Ayane e Sfera Ebbasta : La tredicesima edizione di X Factor è in partenza il 12 settembre su Sky Uno e sul canale 455 del digitale terrestre. Tra le prime notizie, la conferma della presenza di Alessandro Cattelan alla conduzione e soprattutto di Mara Maionchi in giuria, che a marzo a "Che tempo che fa" aveva invece detto a Fabio Fazio di non voler partecipare per 'il grande impegno emotivo che questo programma richiede'. Il cambio di rotta invece è ormai definitivo e ...