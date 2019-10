Whatsapp | ecco come risolvere il pericolo Gif

Ecco quanti dati consumano Whatsapp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

Guardate come sarà la Modalità scura di Whatsapp : ecco info e immagini : Chiariamo subito una cosa, così da non creare false speranze: la Modalità scura non è ancora disponibile per WhatsApp, neanche in beta, e non lo sarà prima di un po’ di tempo. Fatta questa premessa, possiamo vedere le informazioni nascoste presenti all’interno della beta 2.19.282 di WhatsApp, disponibile al download dal Google Play Store, scovate […] L'articolo Guardate come sarà la Modalità scura di WhatsApp: ecco info e ...

Whatsapp - messaggi che si autodistruggono/ Novità in arrivo : ecco come funzionano : WhatsApp, messaggi che si autodistruggono. Sono in arrivo i messaggi che si auto cancellano dopo un tot di tempo. ecco come funzionano

Com’è la qualità delle chiamate di Whatsapp - Facebook Messenger e altre in Italia? Ecco i dati di Opensignal : Opensignal ha appena pubblicato un report estremamente interessante che permette di misurare il grado di qualità delle chiamate vocali effettuate attraverso le app più popolari, tra cui WhatsApp, Skype, Messenger di Facebook e altre. Il report ha preso in esame i feedback inviati dagli utenti dal 1 giugno al 30 agosto 2019. In questi 90 giorni di raccolta, Opensignal ha catalogato il feedback proveniente da quasi 24 milioni di dispositivi mobile ...

I messaggi a tempo sono arrivati su Whatsapp con la beta 2.19.275 : ecco come funzionano : Dopo quasi un anno dall’indiscrezione, WhatsApp sembra finalmente essere al lavoro sui messaggi a tempo a partire dalla beta 2.19.275, in rollout proprio in queste ore. Scopriamo di cosa si tratta e come dovrebbe funzionare. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp 2.19.275 beta inizia a introdurre la funzionalità Disappearing messages, che in Italia potrebbe prendere il nome di messaggi a scomparsa o messaggi a tempo. Si tratta di una novità ...

Whatsapp dirà addio ad altri smartphone Android : ecco versioni e date da conoscere : Era solo una questione di tempo affinché arrivasse anche questo momento. Dal 1 febbraio 2020 WhatsApp taglierà i rifornimenti a coloro che utilizzano uno smartphone con Android Gingerbread. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo continuerà a funzionare sui dispositivi sui quali è installata, ma la piattaforma di Zuckerberg non accetterà nuove registrazioni provenienti da smartphone con quella versione del robottino oramai vicina al ...

Whatsapp - ecco come personalizzare tutte le chat : E' possibile personalizzare le chat di Whatsapp, la messaggistica più popolare al mondo. Per farlo esistono diverse possibilità

Whatsapp - scompare una funzione per foto profilo : ecco quale : Whatsapp continua nel suo impegno per salvaguardare la sicurezza degli account. Alcuni pericoli per gli utenti arrivano dalle foto profilo.

Whatsapp - è arrivata una nuova funzione : ecco quale e come funziona : Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato di Whatsapp su Facebook Story

Whatsapp - ecco l’ultima funzione. È già attiva e in pochi ci hanno fatto caso. A cosa serve : Per fin troppo tempo WhatsApp non ha rilasciato aggiornamenti, quantomeno non rivoluzionari come quello che vi stiamo per spiegare. In effetti a Menlo Park non hanno fatto altro che adeguarsi agli standard, aggiornare l’app ai soli fini di renderla incline agli ambienti in cui lavora. Insomma, niente idee in grado di competere con gli altri servizi di messagistica. Eppure nel suo ultimo aggiornamento per Android e iOS, l’applicazione di ...

Ecco un trucchetto per sveltire le ricerche delle GIF - anche su Whatsapp : Le GIF peccano in istantaneità: vanno cercate tramite parole chiave, che bisogna azzeccare per trovare le più calzanti a ciò che si vuole trasmettere L'articolo Ecco un trucchetto per sveltire le ricerche delle GIF, anche su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp cambia nome : ecco come diventa : Whatsapp cambia nome. Sulla versione beta di Whatsapp per iPhone, comparirà una piccola scritta con il nuovo nome dell’app “Whatsapp from Facebook“

Whatsapp - si potrà chiamare da dispositivo fisso : ecco come fare : WhatsApp, le chiamate ora si effettueranno anche da dispositivo fisso. Grande novità per gli utenti della chat di messaggistica

Whatsapp si aggiorna - ecco alcune novità : Whatsapp si aggiorna con alcune novità. Nella versione Beta disponibile su iOS, arriva la dicitura From Facebook