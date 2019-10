Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Annunciato per la prima volta all'E3 2019,: The, sviluppato da Cyanide e distribuito da Bigben,svelato alche si svolgerà a Berlino dal 18 al 20prossimi. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli sulla fiera e su come non perdersi questa presentazione:Leggi altro...

Eurogamer_it : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood sarà presente al PDXcon il 19 ottobre #Werewolf - cyberanimax : Annunciato durante l’E3 2019, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, sviluppato da Cyanide e pubblicato da Bigben,… -