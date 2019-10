Watch Dogs | Far Cry Blood Dragon e Rayman diventeranno delle serie animate

Watch Dogs : Legion è la simulazione più dettagliata mai vista? - intervista : L'anteprima di Watch Dogs: Legion mostrata dai ragazzi di Ubisoft nel corso della conferenza E3 è stata una fra le novità più interessanti a fare capolino fra i palchi della manifestazione. Se la presenza del terzo capitolo della celebre serie non era di certo una sorpresa, a stupire il pubblico intervenne un sistema di gameplay completamente diverso rispetto al funzionamento di qualsiasi altra opera nota.Nella Londra di Legion, infatti, sarà ...

La complessità di Watch Dogs Legion è "quasi indescrivibile" : Di tutti i titoli open world di Ubisoft che abbiamo visto fino ad oggi, Watch Dogs Legion è forse il più ambizioso. I giocatori possono reclutare e giocare come qualsiasi NPC nella Londra del gioco, e in passato si è detto che il nuovo capitolo della serie presenterà "tra le migliaia e i milioni" di NPC.In un'intervista con Stevivor, l'associate producer Ashley Johnson ha parlato delle sfide nello sviluppo di un tale sistema. "Questo è ...

Ubisoft alla Milan Games Week 2019 con le anteprime di Watch Dogs Legion - Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020 : Mancano ormai pochi giorni all'apertura delle porte di Milan Games Week powered by TIM, nona edizione della fiera che riunisce migliaia di appassionati di videogiochi. Ubisoft animerà la manifestazione con tre incredibili anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020. Scopriamo i dettagli nel comunicato.Il lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è alle porte e per l'occasione Ubisoft sarà presente ...

Watch Dogs Legion presenterà una rigiocabilità potenzialmente enorme : Watch Dogs Legion è stato presentato durante l'E3 del 2019 e da allora si è parlato molto del gioco e della sua alta rigiocabilità. In un recente evento dedicato alla community, l'Art Director Josh Cook ha approfondito l'argomento."Per fare in modo che un sistema complesso come il gioca con chi vuoi possa funzionare dobbiamo avere l'opportunità di tornare in posti differenti e fare cose differenti. Ad esempio nella demo dell'E3 siamo andati a ...

Watch Dogs : Legion presenterà un hacking più evoluto rispetto al passato : Ubisoft ci parla del "Social Engineering" : Il vero nucleo di Watch Dogs come serie è incentrato sull'idea di hacking e su come questo si traduca nella meccanica di gioco. Questa caratteristica in particolare è stata migliorata in modo sostanziale in Watch Dogs 2 e ora sembra che il prossimo Watch Dogs: Legion espanderà ulteriormente il concetto.In un Q&A (via Reddit), Josh Cook, Art Director di Watch Dogs: Legion ha parlato di come l'hacking verrà portato a nuovi livelli nel prossimo ...

In Watch Dogs Legion evoluto il sistema di hacking - passi in avanti per Ubisoft : Siamo sostanzialmente ancora lontani dall'esordio di Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della serie del colosso transalpino, ma le notizie non mancano di accumularsi, permettendo ai fan di avere un quadro abbastanza completo di quella che è finora la produzione. Ubisoft non vuole lasciare ovviamente nulla al caso, per essere sicura di ottimizzare ogni singolo elemento del titolo e offrire quindi ai propri fan un'esperienza di gioco ...