Volo notturno da Londra a Roma per un bimbo in gravi condizioni di salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) E’ rientrato da, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, un Falcon 900 del 31° Stormo con a bordo unitaliano di soli 2 mesi indi, bisognoso di cure specializzate presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di. Il piccolo, accompagnato dalla madre, è stato costantemente assistito da un’equipe di medici durante il. Il velidell’Aeronautica Militare, partito intorno alle 21:20 dall’aeroporto di– Luton, è atterrato aall’una di notte. Ilè stato immediatamente trasferito a bordo di un’ambulanza all’Ospedale “Bambino Gesù”. Il protocollo umanitario è stato attivato dal Consolato d’Italia di, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio, la Prefettura die la Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare, che ha disposto il decollo del veliper il trasporto del ...

