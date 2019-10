Volkswagen Golf - Primo sguardo all' ottava serie - VIDEO

Volkswagen Golf - Primo sguardo all'ottava generazione : La nuova generazione della Golf sarà svelata il 24 ottobre a Wolfsburg. A comunicarlo è stata la stessa Volkswagen, che ha anticipato il design dell'ottava generazione della cinque porte con due teaser che mostrano l'esterno e l'interno della vettura. Fatta eccezione per il frontale, totalmente inedito, la segmento C evolverà lo stile dell'attuale generazione, proponendo dettagli più moderni abbinati alle proporzioni di sempre.Anche ibrida. ...

Volkswagen - Prezzi al ribasso per Golf e up! elettriche : In attesa del lancio commerciale della ID.3 la Volkswagen ha rimodulato l'offerta dei modelli elettrici esistenti sul mercato italiano. Sono stati infatti ridotti in maniera significativa i Prezzi della e-Golf ed è stata lanciata la rinnovata e-up!: grazie a tutte le agevolazioni previste i preventivi possono scendere fino a 14.900 e 6.900 euro rispettivamente. Per la ID.3, attesa sul mercato nel corso del 2020, è previsto invece un listino a ...

Volkswagen - Prezzi al ribasso per Golf e Up! elettriche : In attesa del lancio commerciale della ID.3 la Volkswagen ha rimodulato l'offerta dei modelli elettrici esistenti sul mercato italiano. Sono stati infatti ridotti in maniera significativa i Prezzi della e-Golf ed è stata lanciata la rinnovata e-Up!: grazie a tutte le agevolazioni previste i preventivi possono scendere fino a 14.900 e 6.900 euro rispettivamente. Per la ID.3, attesa sul mercato nel corso del 2020, è previsto invece un listino a ...

Volkswagen Golf - La GTE su strada senza veli : Ibrida e praticamente senza veli. Si mostra così la Golf di ottava generazione nelle più recenti foto spia, quando manca ormai poco tempo alla presentazione ufficiale. Vedremo la gamma in autunno, quando scopriremo anche le opzioni dei powertrain disponibili, con un prevedibile alto tasso di elettrificazione e versioni mild hybrid già annunciate. A tradirla lo sportello di ricarica. Che si tratti di un modelli ibrido plug-in lo conferma la ...