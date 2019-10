Vittorio Feltri | il significato nascosto dei sogni | L' ombra e l' ombelico Ecco

Vittorio Feltri a Dritto e Rovescio su Matteo Renzi : "Non lo voterei mai - ma tanto scemo non lo è" : No, Matteo Renzi non deve essere sottovalutato. E, forse, neppure "sfottuto" più di troppo. È questa la sintesi del pensiero di Vittorio Feltri, che ha detto la sua sul fondatore di Italia Viva nel corso di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Interpellato sull'ex

Vittorio Feltri : "Mi indigna - lo Stato non è uno squallido aguzzino". Nel mirino (anche) Salvini e Meloni : A me del taglio dei parlamentari non importa nulla. Posso solo affermare che la nuova legge non sarà mai applicata per mille motivi, il primo dei quali è il referendum a cui dovrà essere sottoposta, plebiscito che nella sostanza assomiglia a quello che ha costretto Renzi a togliersi di mezzo. La nor

Vittorio Feltri sull'attacco ai curdi : "Quanto siamo stati scemi a fidarci di un musulmano come Erdogan" : La Turchia attacca i curdi dopo il ritiro degli stati Uniti. È guerra, voluta da Erdogan, contro i cristiani. E per ora non valgono a nulla le minacce dell'Europa. Anzi, il "tiranno" turco risponde con un'altra minaccia: quella di farci invadere da milioni di immigrati in fuga da quei territori. E s

Vittorio Feltri tratteggia la figura di Pertini : "Ha unito gli italiani ma diviso l'Italia" : Tra qualche mese si celebra il 30° anniversario della morte di Sandro Pertini, mitico presidente della Repubblica. In anticipo sull' evento ci piace ricordare la vicenda umana di quest' uomo che ha segnato la storia del nostro Paese. Pertini è morto, viva Pertini. La gente non lo dimenticherà mai. S

Vittorio Feltri sugli agenti uccisi a Trieste : "Mandano i poliziotti al macello poi li piangono" : Siamo alle solite. Un delinquente, forse malato di mente, aggredisce due poliziotti, li disarma in questura e li fredda. Ci si domanda come sia possibile che giovanotti in divisa, robusti e prestanti, siano stati sorpresi e soppressi da un ragazzotto che aveva appena rubato un ciclomotore o uno scoo

Vittorio Feltri sulla crisi italiana : "Ecco perché il nostro Paese sta morendo" : Titolo meravigliosamente stupido sul Corriere della Sera di ieri. Questo: "L' Italia è ferma, serve una svolta". Forse i colleghi illustri di via Solferino ignorano che è immobile non da una settimana bensì da venti anni venti. Non lo dico io che non so un tubetto di economia, nonostante il mio bila

Vittorio Feltri e le voci sulla mossa di Enrico Letta : "Nessuna crisi di governo - M5s e Pd non hanno i voti" : "Gira una voce per cui Enrico Letta abbia consigliato al governo di tornare al voto per evitare che Matteo Renzi prenda tempo e ribalti la situazione a suo piacimento". Myrta Merlino chiede a Vittorio Feltri, ospite a L'Aria Che Tira, se questo scenario sia possibile. Le parole del direttore di Libe

Vittorio Feltri contro Lilli Gruber : "Otto e Mezzo? Disgustoso - lo vedo e ho le convulsioni" : Ho stima di Lilli Gruber, capace di dirigere un programma brutto con grande abilità. Otto e mezzo ha molto successo meritato perché di obiettivo non ha neanche la sigla, che per altro fa schifo. Se lo segui e non sei di sinistra spinta ti vengono le convulsioni poiché la signora che conduce riceve q

Vittorio Feltri contro Fioramonti e il vescovo di Bologna : "Umiliante sottomissione all'islam" : C' è un bischero che vuole togliere i crocefissi dalle aule scolastiche. Li tolga pure se gli garba, prima di farlo però sarebbe meglio chiedesse il parere non dico degli studenti ma almeno dei genitori. Inoltre: capirei se l' abolizione dei simboli cristiani avvenisse in ossequio della laicità del

Vittorio Feltri sul romanzo di Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone : "Mi riconcilia l'idea di Padania" : Il romanzo di Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone mi ha riconciliato con l' idea di Padania. Una bella secessione, e via. Infatti il loro splendido giallo, scintillante di vocaboli che se li usassi su Libero sarei arrestato, è una introduzione del lettore nel corpo vivo di Roma, anima no, perché Roma è

Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte : "Non potrebbe fare la domestica ma è premier. Ridicolo" : Il premier Giuseppe Conte dice, alla vigilia della manovra, che non ha mai aperto un libro di matematica. Un genio. Le sue parole non sono sfuggite a Vittorio Feltri che commenta su Twitter: "Conte non ha mai aperto un libro di matematica. Non solo: non è capace di fare il conto della serva per cui

Vittorio Feltri - il sospetto sui politici italiani : "Perché non vogliono beccare chi evade le tasse" : Ormai è diventato un luogo comune: l' Italia è il Paese europeo col più alto debito pubblico. E a forza di ripetere questo mantra i cittadini hanno finito per sentirsi in colpa, come se il cosiddetto rosso di bilancio l' avessero provocato loro. Mentre è noto che a spendere e a spandere, viceversa,

Vittorio Feltri - gli auguri a Silvio Berlusconi : "Quanti errori - ma sei un grande" : Silvio Berlusconi compie oggi 83 anni, tanti eppure non sufficienti a immobilizzarlo sulla poltrona. È ancora talmente vivo che la magistratura, composta da gente perbene che spesso agisce male per divertirsi, ancora non ha smesso di accusarlo di tutto e di più, persino di aver tentato di uccidere

Vittorio Feltri contro vescovi e cardinali bigotti : "Cosa vi interessa se muoio. Fatevi i fatti vostri" : Vittorio Feltri e Renato Farina si confrontano sul suicidio assistito dopo la sentenza della Corte costituzionale. Secondo il direttore di Libero il suicidio è un diritto ma Farina si dice contrario a qualsiasi forma di eutanasia. Caro Vittorio, il mio contributo, che sono felice tu mi abbia chiesto