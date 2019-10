VIDEO Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Russia 1-3 | highlights e sintesi Azzurri

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Quarta sconfitta per l’in questadeldi. Glihanno dovuto cedere il passo ad una buona. Dopo un primo set convincente chiuso sul 25-13, i ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno perso ai vantaggi gli altri due parziali 27-25 e 28-26. Nel quarto e ultimo parziale Piano e compagni sono crollati prima a livello psicologico e poi tecnico. Il top scorer del match è stato Gabriele Nelli con 19 punti. In casai migliori sono stati Voronkov e Zemchenok rispettivamente con 15 e 14 punti. Di seguito ilcon glie ladi1-3. salvatore.serio@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIVB

UYBAvolley : ?? Campionato ai nastri di partenza! ?? Farfalle, con 100 tifosi al seguito, attese da Il Bisonte Azzurra Volley Fire… - paolobouquet : L'Università di Trento e Trentino Volley cercano volontari per diventare operatori del video check per le partite c… - giannimotter : Il Festival dello sport nelle piazze di Trento - TGR Trento -