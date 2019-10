VIDEO – Doppietta di Elmas in Macedonia-Slovenia

Diretta/ Verona NK Bravo - risultato 3-0 - VIDEO streaming tv : doppietta di Tutino : Diretta Verona NK Bravo streaming video tv: risultato live 3-0 all'intervallo dell'amichevole contro la squadra slovena a Vigasio, oggi 11 ottobre,.

VIDEO Barcellona-Inter 2-1 - Highlights - gol e sintesi : Lautaro illude i nerazzurri - poi arriva la doppietta di Suarez : Il Barcellona ha sconfitto l’Inter per 2-1 nel match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I nerazzurri sono passati in vantaggio al Camp Nou grazie al diagonale di Lautaro Martinez dopo appena due minuti, gli uomini di Antonio Conte hanno sognato l’impresa in trasferta e hanno fatto tremare i blaugrana ma nella ripresa i padroni di casa si sono scatenati e hanno alzato il ritmo mettendo in seria difficoltà la capolista ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : le Mercedes approfittano dei guai delle Ferrari e piazzano la doppietta a Sochi : Solitamente il Gran Premio di Russia di Formula Uno si risolve all’imbocco di curva 2, dopo il lunghissimo rettilineo della partenza. La Ferrari, che si presentava con Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, confidava che questa statistica potesse confermarsi, per la seconda doppietta consecutiva della scuderia di Maranello. I fatti, invece, hanno voltato le spalle alle Rosse, portando al ritiro del tedesco e, contemporaneamente, ...

VIDEO/ Sassuolo Atalanta - 1-4 - : highlights e gol. Doppietta del Papu Gomez - Serie A - : Video Sassuolo Atalanta, risultato finale 1-4,: highlights e gol della partita, valida nella sesta giornata del Campionato di Serie A.

VIDEO/ Empoli Perugia - 3-0 - : highlights - gol. Decisiva doppietta di Mancuso - Serie B - : Video Empoli Perugia, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, valida nella 6giornata del Campionato di Serie B.

DIRETTA/ Torino Milan - risultato 2-1 - VIDEO streaming e tv : doppietta di Belotti! : DIRETTA Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

VIDEO/ Piacenza Ravenna - 3-1 - : highlights e gol. Doppietta di Paponi : Video Piacenza Ravenna, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, valida nella sesta giornata del girone B di Serie C.

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrar - a Marina Bay è festa grande : Domenica da sogno, un sogno rosso, a Marina Bay, per la Ferrari, che mette a segno una storica doppietta nella gara del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: Sebastian Vettel precede Charles Leclerc, scatta la festa. LA doppietta FerrarI NEL GP DI Singapore DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

VIDEO F1 - Highlights GP Singapore 2019 : sinteso della gara. Succede di tutto - doppietta Ferrari Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul circuito cittadino di Marina Bay. Il tedesco, scattato dalla terza piazzola, è riuscito a balzare al comando grazie a una strategia intelligente e a una sosta perfetta che gli ha permesso di sopravanzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Ferrari ha piazzato la doppietta su un pista teoricamente sfavorevole, le Rosse tornano a fare uno-due a oltre due ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : l’ultimo giro a Marina Bay. Ferrari in parata - doppietta memorabile : 5093 metri che entreranno nella storia dell Ferrari. Tanto misurava l’ultimo giro del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Il tracciato di Marina Bay, com’è ben noto, nasconde insidie dietro ogni curva, ma in questa occasione le due Ferrari hanno chiuso quasi in parata per una doppietta davvero scintillante. Non capitava alla scuderia di Maranello dal Gran Premio di Ungheria 2017 e nessuno, nemmeno il più ottimista, se lo ...

VIDEO/ Benfica Lipsia - 1-2 - : highlights e gol. Decisiva doppietta di Werner! : Video Benfica Lipsia, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions league.

Inter : Esposito brilla in Youth League - doppietta allo Slavia Praga (VIDEO) : Decide sempre Sebastiano Esposito. La giovane punta oramai stabilmente convocato con l'Inter dei 'grandi' si dimostra implacabile anche in Youth League, realizzando ben due gol nella netta vittoria dell'Inter primavera contro i pari età dello Slavia Praga. Una risposta importante quella del giovane italiano, che sicuramente si dimostra molto più concreto delle punte della prima squadra, considerando il pareggio dell'Inter di Conte contro lo ...

VIDEO Napoli-Sampdoria 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Decisiva la doppietta di Mertens : Basta un gol per tempo al Napoli per avere la meglio sulla Sampdoria, nell’anticipo pomeridiano del sabato delle ore 18.00, valido per la terza giornata della Serie A di calcio: uomo della partita è Dries Mertens, autore della doppietta che consegna tre punti alla formazione di Carlo Ancelotti, con i gol al 13′ ed al 69′. Highlights Napoli-Sampdoria 2-0 IL PRIMO GOL DI Mertens #Napoli 1:0 #Sampdoria | #SerieA | Day 3 | ...

VIDEO Highlights Armenia-Italia 1-3 : doppietta Belotti e gol di Pellegrini - prova superata! : Highlights ARMENIA ITALIA- Finisce 3-1 in favore dell’Italia il match contro l’Armenia valido per la qualificazione ali prossimi Europei. Padroni di casa in vantaggio dopo 11 minuti grazie al gol di Krrapetyan su disattenzione di Barella. Poi i gol di Belotti e Pellegrini per la rimonta azzurra, con punto esclamativo messo a segno ancora da […] L'articolo VIDEO Highlights Armenia-Italia 1-3: doppietta Belotti e gol di ...