Vibrazioni in tour con Vessicchio Sarcina | faremo l’amore

(Di venerdì 11 ottobre 2019) "Lein orchestra". Parte l'11 novembre unche vede insieme un'insolita accoppiata: il rock della band milanese e la musica classica. I principali successi del gruppo che ha da poco festeggiato 20 anni insieme con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l'occasione dal maestro Beppesaranno suonati da un'orchestra di giovanissimi selezionati in tutta Italia. Il frontman Francesco: "Una mattina mi sono svegliato, Bella Ciao, Bella Ciao e che ho detto l'orchestra! E chiamo subito il maestro e dico 'Maestro tu cosa ne pensi se dovessimo fare una cosa del genere?' Francesco, carissimo, vedi cosa accade nella vita (fa l'imitazione di, ndr) e mi ha fatto preambolo di mezz'ora". "Il caso non esiste - ha aggiunto- Io stavo pensando cosa fare per i giovani musicisti". "Lui stava già facendo un progetto, quindi abbiamo unito le due ...

