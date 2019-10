Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 11 ottobre 2019) E' andata in ospedale per il, rinviato il giorno prima perdi, ma scopre che il figlio intanto è morto. E' accaduto a, a una donna di 32 anni: secondo il marito della donna, alla moglie, durante un controllo effettuato il 26 settembre scorso in cui non erano emerse anomalie, era stato detto che sarebbe stata chiamata a breve per il. La mattina del 9 ottobre alla donna, presentatasi insieme al marito in ospedale perché non aveva ricevuto alcuna notizia, sarebbe stato detto che non si poteva procedere al partoper l'assenza die di tornare l'indomani. Nel frattempo, però, ile' deceduto. Il marito della donna, nel momento in cui gli è stata comunicata la notizia, è andato in escandescenze, inveendo contro il personale del reparto. E' intervenuta la polizia, che ha condotto l'uomo in Questura per ricostruire i ...

Corriere : «Hanno detto no al cesareo per mancanza di anestesisti». Tornata il giorno dopo, ma il feto era morto - SkyTG24 : Vibo Valentia, no a cesareo per mancanza anestesisti: perde il bambino - IvoAyrton : RT @Leonardo_Vig: Investiamo milioni di euro in vaccini per somministrarli a bambini sani sottraendo risorse necessarie farli nascere. ht… -