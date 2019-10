Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 19 | 15

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)11 OTTOBREORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMETANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO CODE IN SMALTIMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE MENTRE PIU’ A NORD CODE PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA VIA DI DECIMA NEI DUE SENSI SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA TORRINO E VIA DI ACILIA ...

