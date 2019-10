Verissimo | Lorella Boccia racconta l’aggressione | ‘Non riuscivo a sfilarmi la mia fedina

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo”per la prima volta la brutale aggressione di cui sono stati vittime lei e il marito (si sono sposati a giugno) Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma. La presentatrice e ballerina di Amici, ora in tv con Amici Celebrities ricorda: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto”. “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io nonla mia, regalo di mio marito. Questa cosa ha dato fastidio agli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone. Io – prosegue – però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva ...

Novella_2000 : Lorella Boccia a Verissimo parla dell’aggressione subita con Niccolò Presta - VoceSpettacolo : VERISSIMO: GIANNI MORANDI, CLAUDIO BISIO, SIMONE CRISTICCHI E LORELLA BOCCIA -