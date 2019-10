Valeria Marini e il rapporto coi paparazzi | l’aneddoto che fa sorridere

Questo è il tuo primo fidanzato giovane : la Balivo gela Valeria Marini e il suo toyboy : In una nuova puntata di Vieni da me è apparsa nelle vesti di ospite in studio Valeria Marini, la quale ha concesso un'intervista esclusiva a Caterina Balivo. Nel nuovo appuntamento tv, la showgirl capitolina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata, parlando dell'ex fidanzato Patrick Baldassarri, con il quale è tornata in buoni rapporti, il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez conosciuto a Temptation island vip e non si è ...

Valeria Marini : Lira o Euro? Era meglio la Lira! : La showgirl Valeria Marini, ospite a "Vieni da me", racconta le vicende relative alla multa ricevuta dopo un bagno non autorizzato nella fontana del Bernini a Piazza di Spagna. La nuova puntata di Vieni da me ha visto protagonista la showgirl Valeria Marini, che ha concesso un'intervista esclusiva a Caterina Balivo. Per la rubrica "La lavatrice", la Marini ha voluto lavare "i panni sporchi" dinanzi al pubblico di casa Rai, rispondendo alle ...

Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a Vieni da me : ecco chi è : La vita sentimentale di Valeria Marini è sempre piena di colpi di scena, e così, a sorpresa, la showgirl ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda lunedì 7 ottobre rivela di avere un nuovo uomo accanto a sé. “Adesso ho un fidanzato che sa cucinare le cotolette molto bene!” scherza riferendosi alla sua partecipazione a Temptation Island Vip – Lo scoop stellare!”. Il suo nuovo amore è Gianluigi Martino, ...

Vieni da Me - Valeria Marini e il Prati Gate : «Pamela non ha la malizia di fare tutto questo - aveva un copione» : Valeria Marini torna a parlare del Prati Gate ospite di Caterina Balivo a ?Vieni da me?, ovvero le finte nozze fra Pamela Prati e l?inesistente imprenditore Marco, per gli amici...

Caterina Balivo - Valeria Marini si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo inizia la settimana ospitando a Vieni da Me Valeria Marini. Ed è subito un trionfo. La showgirl, che si sottopone dopo Magalli all’intervista della lavatrice, si presenta in studio con un mini abito nero a sottoveste che lascia poco all’immaginazione, mentre ai piedi sfoggia calzature scintillanti. La Balivo la sfida a colpi di look, indossando un sensuale corpetto nero che spunta dalla giacca d’oro, a ...

Vieni da me : Caterina Balivo presenta il fidanzato di Valeria Marini : Caterina Balivo presenta il fidanzato di Valeria Marini a Vieni da me Prima ospite della settimana di Vieni da me è stata nientemeno che Valeria Marini, la diva della televisione e regina dei reality che si è sottoposta alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La Lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Durante l’intervista, in cui si è parlato della sua carriera e di tutte le polemiche degli ultimi mesi, Caterina Balivo ...

Valeria Marini : "Pamela Prati plagiata. Il mio nuovo fidanzato sa cucinare bene le cotolette" : Ospite di 'Vieni da me', su Rai1, Valeria Marini si è sottoposta al gioco della lavatrice, rispondendo ad alcune domande che riguardano la propria vita professionale e sentimentale. Il bagno nella Barcaccia di Piazza Di Spagna a Roma Marini: "Non si deve fare. Se la multa serve per tenere più pulita la città che ben venga. Roma è anagramma di amor, è una delle città più belle al mondo. Avevo tutta la gente addosso e volevo toccare l'acqua. Ho ...

Vieni da Me - Valeria Marini sovranista : "Lira o euro? Ecco cosa penso" - schiaffone all'Europa : Valeria Marini show a Vieni da me. Nella trasmissione di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio della settimana su Rai 1, la showgirl si è lasciata andare: "Io ho iniziato l’anno qui da te, ho fatto la scelta giusta: è un anno super fortunato, che auguro a tutti quanti. L’avevo fatto prima che foss

Valeria Marini felice accanto al suo nuovo fidanzato : La showgirl Valeria Marini ha ritrovato la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche della Marini. E anche la mamma di lei, Gianna Orrù, approva la scelta. La ...

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato : ecco chi è il 35enne che l’ha fatta innamorare : Stanno insieme da sei mesi e per festeggiare si sono concessi un viaggio a Belgrado. Si tratta di Valeria Marini e del suo neo fidanzato Gianluigi Martino. Lui, 35 anni, è laureato in Giurisprudenza e collabora con una società che produce spettacoli televisivi. E le foto sul suo profilo Instagram sono sempre più numerose: immagini della coppia insieme, felice. La showgirl non pubblica foto private ma lascia fare a lui che spesso scrive ...

Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato : Un nuovo amore per Valeria Marini, che ritrova il sorriso e la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche dell’ex vamp del Bagaglino. E anche la mamma di ...

Valeria Marini felice accanto al suo nuovo fidanzato : La showgirl Valeria Marini ha ritrovato la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche della Marini. E anche la mamma di lei, Gianna Orrù, approva la scelta. La ...

Valeria Marini esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato : Valeria Marini ha ritrovato il sorriso e la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, di 17 anni più giovane di lei. Il “Settimanale nuovo” li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche della Marini. E anche la mamma di lei, Gianna Orrù, approva la scelta. La ...

Valeria Marini innamorata - mini luna di miele col fidanzato Gianluca Martino : «17 anni di differenza» : Un nuovo fidanzato per Valeria Marini. La showgirl infatti è finalmente uscita alla scoperta col nuovo compagno, che per i sei mesi d’amore le ha regalato un romantico viaggio a Belgrado e hanno soggiornato in una suite di un hotel di 350 metri quadri. Il nuovo amore della showgirl si chiama Gianluca Martino, manager calabrese laureato in giurisprudenza che conta 17 anni in meno di Valeria (52 contro i suoi 35). Sembra che si frequentino già da ...