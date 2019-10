Valentina Pace a Storie Italiane | ' Il matrimonio | il mio desiderio di sempre'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)è una delle protagoniste femminili storiche della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che le ha permesso di raggiungere una certa notorietà. L'attrice venerdì 11 ottobre è stata protagonista di un'intervista su Rai due alla trasmissione '' condotta dalla presentatrice Eleonora Daniele, dove ha parlato del battesimo della figlia Matilde e ne ha sottolineato l'emozione indimenticabile. Ha spiegato che lei coinvolge il marito Stefano in questi avvenimenti, sebbene lui sia fuori dal mondo dello spettacolo. Si tratta della sua seconda figlia, in quanto ne ha già una di nove anni. Ha fatto notare che la seconda figlia avuta da grande è un'emozione diversa. L'interprete ha continuato dicendo che in questo momento sta facendo la mamma a tempo pieno, mettendo in secondo piano l'aspetto lavorativo. Gli esordi nel mondo dello spettacolo nel programma ...

meco_valentina : RT @meta_moro: Voce del Verbo, Come Te, Pace e Piccola Anima soddisfatte del mio mental breakdown: - storie_italiane : Valentina Pace, mamma a tempo pieno #storieitaliane @eleonoradaniele - zazoomblog : “Mi sposo”. L’attrice Valentina Pace si confessa a ‘Storie Italiane’, anche Eleonora Daniele al settimo cielo… -