Usa | media | “Trump chiese di fermare indagini su uomo difeso da Giuliani” Kievgate | 4

Social media - in 70 Paesi (Italia inclUsa) vengono organizzate campagne di manipolazione per condizionare l’opinione pubblica : “I Social media, un tempo annunciati come una forza per la libertà e la democrazia, sono finiti sempre più sotto analisi per il loro ruolo nell’amplificare la disinformazione, nell’incitare alla violenza e nel ridurre i livelli di fiducia nei media e nelle istituzioni democratiche”. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori dell’Università di Oxford che, negli ultimi 3 anni, hanno monitorato l’organizzazione globale della ...

Inter - Sanchez si sarebbe scUsato con la squadra per l'espulsione rimediata contro la Samp : Uno dei grandi protagonisti del successo dell'Inter al Marassi di Genova contro la Sampdoria di sabato scorso è stato Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato schierato a sorpresa dal primo minuto, facendo l'esordio da titolare dopo due spezzoni di gara disputati contro Udinese e Lazio. Il Nino Maravilla ha mostrato la propria classe segnando la prima rete con la squadra nerazzurra e deviando in porta anche il tiro di Stefano Sensi in ...

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia accUsa : "Gara irregolare". Maria De Filippi lo gela : scintille a Mediaset : Scontro tra pezzi da novanta ad Amici Celebrities. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre, infatti, è andata in scena la lite tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, componente della squadra Bianca guidata da Giordana Angi. Bisciglia infatti si è lamentato più volte per presunte irr

Scuola chiUsa per topi - 280 alunni a casa. Il Comune di Napoli : “Immediatamente chiamata l’Asl” : Scuola chiusa per topi. Succede al 68esimo circolo didattico Rodinò Salvemini a Barra, Napoli. Ieri mattina mamme e bambini hanno trovato i cancelli dell’edificio sbarrati per un intervento di derattizzazione previsto dall’Asl con l’amministrazione comunale. Da giorni ad allarmare le mamme erano proprio i numerosi ratti che gironzolavano nel giardino diventato una vera e propria giungla. A creare problemi sembra essere stato proprio lo spazio ...

Renzi - Crepet : “È inascoltabile e incoerente - mi fa paura”. E accUsa politica e media : “Questo Paese è vergognoso - ormai non voto più” : Durissima invettiva dello psichiatra Paolo Crepet contro la politica italiana e i media, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. Il conduttore Andrea Pancani gli chiede un commento su una sintesi-video incentrata sul curriculum politico di Renzi. Crepet è implacabile: “E’ inascoltabile. Fa paura. Fa paura un’Italia in cui il lunedì si dice una cosa e il martedì un’altra. L’autorevolezza che la politica ...

Preordine e prezzo degli iPhone 11 da Mediaworld : sconto AirPods e permuta Usato : Il Preordine e il prezzo dei nuovissimi iPhone 11 da Mediaworld è oggetto di attenzione per chi sta puntando ai melafonini dal freschissimo lancio. Presso la nota catena di elettronica, acquistando i nuovissimi device, si potrà godere di uno sconto speciale sulle ben note AirPods e allo stesso tempo si potrà beneficiare di due programmi, uno per la permuta degli iPhone usati e un secondo per il finanziamento dello smartphone prescelto, ma con ...

Malagò sotto accUsa. La guerra per lo sport sul tavolo di Spadafora : Mediazione o colpo di grazia? : Per capire quanto Giovanni Malagò, presidente del Coni colpito al cuore dalla riforma dello sport dell’ex sottosegretario leghista Giorgetti, abbia tutt’altro che concesso l’onore delle armi, basta un dettaglio rivelatore. Siamo nei minuti dell’accettazione dell’incarico da parte di Conte, pomeriggio del 4 settembre scorso, e mentre i lanci di agenzie davano il premier verso il Quirinale, e il nuovo ...

Scuola - spesa media di 597 euro a famiglia. Boom dei libri Usati : Gianni Carotenuto Quest'anno la spesa media degli italiani per mandare i figli a Scuola ammonta a 597 euro, cifra in linea con il 2018. Sempre più famiglie ricorrono all'usato per libri e dizionari, diminuiscono gli acquisti online Risparmiare - ricorrendo all'usato - non solo su libri e dizionari, ma anche sull'abbigliamento (senza per questo ricorrere agli acquisti online). È questa la strategia delle famiglie italiane ...

Mediaset - Emanuela Folliero passa in Rai e accUsa : "I progetti stavano a zero - pagata ma..." : Dopo ben 28 anni in Mediaset, Emanuela Folliero ha deciso di dire addio al Biscione per trasferirsi in Rai. A raccontare le motivazioni di tale scelta è stata la stessa conduttrice, che in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. "Mi tenevano in panchina, mi pagavano per

Piacenza - omicidio Elisa Pomarelli : l'OdG ritiene superficiali i termini Usati dai media : Continua ancora a far parlare il caso della 28enne Elisa Pomarelli, brutalmente assassinata il 25 agosto scorso da Massimo Sebastiani a Carpaneto, nel piacentino. Il corpo esanime della giovane è stato trovato il 7 settembre scorso nei boschi della zona, sepolto sotto il fogliame. Qui Massimo l'aveva seppellita probabilmente dopo averla strangolata in seguito ad uno scatto d'ira. L'uomo ora è stato arrestato, ma per ben 13 giorni aveva fatto ...

Usa - si dimette direttore del Media Lab del Mit. "Accettare donazioni di Epstein ha comportato errore di giudizio" : Joichi Ito si è dimesso meno di 24 ore dopo che un articolo su The New Yorker aveva descritto le misure adottate dai funzionari del laboratorio per nascondere il rapporto con il finanziere suicidatosi in carcere

Mediaset - con Mfe chiUsa la più importante operazione nel mondo delle tv. Si profila nuovo scontro legale con Vivendi : Mentre a Roma ha preso forma il nuovo governo Pd-M5s, la famiglia Berlusconi chiude il cerchio sulla più importante operazione finanziaria mai realizzata nel mondo italiano delle tv. Fra le proteste del socio francese Vivendi, l’assemblea dei soci Mediaset ha dato l’ok al progetto MediaForEurope (MFE), la nuova cassaforte che riunirà tutti gli asset italiani e stranieri del Biscione. Con questa mossa, la famiglia Berlusconi trasloca ...

ScUsate se esisto - la commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova trama cast e curiosità : Il ritorno in patria di un cervello in fuga e la difficoltà tutta italiana di trovare, per una donna, un impiego di livello sono al centro di Scusate se esisto, il film di Riccardo Milani in onda martedì 3 settembre alle 21,20 su Rai1. Nel cast della pellicola, ispirata alla storia vera dell’architetto italiano Guendalina Salimei, Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Marco Bocci. Scusate se esisto trailer Scusate se esisto ...

MediaforEurope - Vivendi vince caUsa contro Mediaset : Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da