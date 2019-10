Urban Bazar dal 18 al 20 ottobre alle Officine Farneto

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Dopo il grande successo delle passate edizioni tornada venerdì 18 a domenica 20. Moda, bijoux e design sono i protagonisti del concept di successo ideato da Titti Barra e Letizia Moroni che vedrà diversi artigiani e designer, provenienti da tutta Italia, esporre le proprie creazioni in questa nuova forma, più moderna e “cool” della classica “fiera dell’artigianato”. Lee i suoi 1000 metri quadri di esposizione in stile “” si animano grazie alla fusione con i colori degli abiti e degli oggetti con l’idea di ricreare la tipica atmosfera delma in un contesto metropolitano e industriale caratteristico della ex fabbrica.è l’appuntamento che dà la possibilità al pubblico romano di vivere un nuovo stile di emporio e curiosare tra migliaia di oggetti di design e di moda, e per quest’occasione le due ideatrici hanno ...

