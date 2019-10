Uomini e Donne | Veronica si dichiara per Alessandro Giulio | Mi girano i

Anticipazioni Uomini e Donne : Martina Nasoni tronista? Il gossip : Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? Il gossip che spiazza i fan Il settimanale Spy ha lanciato oggi un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Martina Nasoni abbia diverse chance di diventare la prossima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, andando così a prendere il posto di Sara Tozzi. Una notizia bomba questa che ha preso in contropiede tutti i ...

Uomini e donne - trono classico : le insicurezze di GIULIA : Dopo averci riproposto le immagini dell’abbandono del trono da parte di Sara Tozzi (ve ne avevamo parlato ieri), l’attenzione a Uomini e donne si è focalizzata nuovamente sul “triangolo amoroso” tra Giulio Raselli, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, se da un lato la ragazza aveva espresso una minima preferenza per il Zarino, dall’altro aveva ammesso che – per maggiore sicurezza ...

Uomini e Donne : Martina Nasoni - ex del GF - sarebbe in pole per il ruolo da tronista : Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne, ovvero colei che prenderà il posto di Sara Tozzi? A rispondere a questa domanda che si stanno ponendo i fan del dating-show da qualche settimana, potrebbe essere stato il numero di "Spy" uscito oggi, 11 ottobre. La rivista di gossip, infatti, sostiene che Martina Nasoni sarebbe stata avvistata negli studi Elios poco tempo fa: la celebre poltrona rossa di Canale 5, infatti, potrebbe presto accogliere ...

Uomini e Donne News : Luigi e Irene si sono rivisti - ma qualcosa non torna : Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono rivisti, ma qualcosa non torna Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. Anzi no, stanno ancora insieme. In questi giorni si sono rincorse le voci di una rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così come si sono rincorse […] L'articolo Uomini e Donne News: Luigi e Irene si sono rivisti, ma qualcosa non torna proviene da Gossip e ...

ALESSANDRO BASCIANO/ Uomini e Donne - Giulia : 'lui è molto più bello di me e...' : ALESSANDRO BASCIANO è il corteggiatore che sta conquistando Giulia Quattrociocche, ma la sua bellezza non basta alla tronista di Uomini e Donne.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni 11 ottobre : Alessandro contro Giulio! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 11 ottobre: Veronica si dichiara e tra Alessandro e Giulio volano scintille.

Uomini e Donne - trono classico : primo bacio per GIULIO RASELLI : È arrivato il tempo del “primo bacio” anche per GIULIO RASELLI: nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta giovedì 10 ottobre, il tronista si è infatti avvicinato alla corteggiatrice Giuliana, lasciandosi andare con lei. Facciamo il punto della situazione… Uomini e Donne, news: Veronica Burchielli decisa a corteggiare Alessandro In base alle anticipazioni fornite dalle “talpe” de Il ...

Perché le donne vivono più a lungo degli Uomini? Svelati i motivi : Determinanti per la differenza di longevità tra i due sessi sarebbero alcuni fattori alimentari, ma non solo

Lettera agli Uomini : se le amate davvero - le vostre donne - non distruggetele : Cari uomini, siete nati dalle donne e diciamolo, non potete fare a meno di loro. Ma ogni tanto vi perdete, come solo voi sapete fare, dimenticando forse cosa significa amare. Del resto si sa, l’amore non conosce regole né schemi, ma c’è una certezza che voi tutti dovreste sempre tenere bene a mente: se amate davvero una donna, non dovete distruggerla, mai e poi mai. Troppe volte le relazioni diventano tossiche, velenose e pericolose. E non ...

Uomini e Donne - scontro di fuoco tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : Duro faccia a faccia tra i due ex protagonisti di Temptation Island Vip, definitivamente allontanati dopo il flirt di lui...

Uomini e Donne - la sorpresa di Clarissa Marchese a Federico Gregucci : “Gliel’ho detto così” : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. A maggio scorso si sono giurati amore eterno con un matrimonio da sogno e da poco hanno scoperto di aspettare il primo figlio. L’annuncio è arrivato a mezzo social, con un post della bella Clarissa: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!)”. Succedeva un mese fa ...

Uomini e donne - Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del bebè in arrivo : Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un bebè come hanno annunciato di recente, e finalmente hanno saputo il sesso del nascituro. Un’informazione che i loro fan aspettavano con ansia, e ora la loro curiosità è stata soddisfatta perché la coppia nata a Uomini e donne ha condiviso sui social una story nella quale annunciano: “È una femminuccia!”. Sposatisi lo scorso 30 maggio nel duomo di Capua, in provincia di Caserta ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Giulio Raselli Bacia Giuliana! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: grande rivalità tra Giulio Raselli ed Alessandro Zarino anche a causa di un’altra pretendente. Tina si accanisce contro Giuliana! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Bacia Giuliana! Nuovo scontro tra i due tronisti a causa di Veronica. Tina discute animatamente con Giuliana! Scintille in studio! Pochi istanti fa sono terminate le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Dopo ...