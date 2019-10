Uomini e Donne | Sossio e Ursula sono genitori | è nata Bianca

Clarissa e Federico di Uomini e Donne aspettano una bambina (VIDEO) : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e Donne un po' di tempo fa. Nel giro di pochissimo tempo, i due ragazzi hanno subito compreso di essere fatti l'uno per l'altra, per questo motivo, hanno deciso di convolare a nozze. Lo scorso 30 maggio, infatti, hanno celebrato in Italia il loro matimonio e dopo un paio di mesi di vacanza, sono tornati a Miami dove vivono e lavorano. Trascorso solo ...

Uomini e Donne oggi - Veronica sceglie Alessandro : scontri in studio : Uomini e Donne oggi: Veronica si dichiara per Alessandro, ma nessuno sembra crederle oggi a Uomini e Donne va in onda il Trono Classico. Ieri abbiamo assistito all’uscita di scena di Sara Tozzi, la quale ha deciso di abbandonare il Trono, e all’acceso confronto tra Nathalie e Andrea. La Caldonazzo ha preferito, però, lasciare lo […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Veronica sceglie Alessandro: scontri in studio proviene da ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo - ex Uomini e donne - annunciano la nascita di Bianca : La notizia era nell'aria ed è puntualmente arrivata oggi, 11 ottobre, portando gioia tra i telespettatori di Uomini e donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Bianca, che è venuta al mondo solo qualche ora fa. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del papà, che ha pubblicato uno scatto della sua mano insieme a quella della nuova arrivata. Immancabile l'emozione dell'ex ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo faccia a faccia a Uomini e donne : Scontro acceso tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo, reduci da Temptation Island Vip dove lei lo ha mollato dopo un falò di confronto epico, nella puntata di Uomini e donne in onda giovedì 10 ottobre. La showgirl è ancora piuttosto adirata per quanto accaduto e narra che cosa è successo una volta conclusa l’esperienza televisiva, ovvero che il suo ex ha postato sui social foto con la tentatrice Zoe al ristorante di Fregene dove era ...

Uomini e Donne anticipazioni : Alessandro Zarino beffa Giulio Raselli : Uomini e Donne: Alessandro Zarino lancia una frecciata a Giulio Raselli “L’unica cosa che sai fare è fare le battutine”. Saranno queste le parole di Alessandro Zarino per Giulio Raselli oggi a Uomini e Donne. L’ex tentatore di Jessica Battistello lancerà una frecciata al compagno di trono che, attraverso battute velenose, nasconderebbe l’interesse per Veronica. A scatenare la baruffa tra i due protagonisti del ...

Registrazione Uomini e donne del 10 ottobre : Giovanna conquista il tronista Raselli : Si è tenuta ieri 10 ottobre una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Le speranze dei telespettatori di conoscere il nome di una nuova tronista sono state deluse anche questa volta: dopo l'abbandono di Sara Tozzi, andato in onda su Canale 5 proprio nella giornata di ieri, la redazione non ha presentato una sua sostituta. Il percorso televisivo è, dunque, continuato per i soli Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 ottobre : Veronica si dichiara per Alessandro Zarino : Si conclude oggi 11 ottobre la programmazione settimanale di Uomini e donne, con la seconda puntata dedicata al Trono Classico. Dopo l'addio di Sara Tozzi, la parola passerà ai suoi colleghi Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli che continueranno il loro percorso di conoscenza con corteggiatori e corteggiatrici. Ampio spazio verrà riservato a Veronica che, dopo alcune puntate in cui ha ammesso di essere indecisa, si ...

Anticipazioni Uomini e donne - Giulio bacia Giovanna ma Tina accusa la ragazza di falsità : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate del trono classico che avremo modo di vedere in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni sul programma rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguardano il percorso di Giulio Raselli, il quale pare che cominci a fare sul serio. Il tronista, infatti, sarà alle prese con la bella Giovanna, la ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulio bacia Giovanna : lite epica con Tina Cipollari : anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli si dichiara per Alessandro Zarino Oggi hanno registrato le prossime puntate di Uomini e Donne e le anticipazioni del Vicolo delle News parlano nuovamente di litigi, contrasti e sfuriate fra tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, e opinionisti. Partiamo con calma e facciamo un ripasso: al momento a Giulio Raselli e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulio bacia Giovanna: lite ...

Clarissa Marchese incinta : 'Sarà una femminuccia!'/ Uomini e Donne : l'annuncio! : Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano una femminuccia. L'annuncio della coppia di Uomini e Donne arriva su Instagram

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019 : La Scelta di Veronica! : Nella Puntata di Oggi al trono classico di Uomini e Donne Veronica prende finalmente una decisione. Giulio Raselli imbufalito! Giulia sempre più in sintonia con un pretendente! Ecco cosa succede Oggi in Puntata a Uomini e Donne. Come giudicate Veronica? Sincera o costruita? L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019: La Scelta di Veronica! proviene da Gossip News.

Fiocco rosa a Uomini e Donne - arriva l’annuncio di mamma e papà : “Possiamo gridarlo al mondo intero” : Una gioia che nessuno riuscirebbe a tenersi dentro. Diventare genitori, il regalo più bello che la vita può dare. E così, a due settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno fatto sapere di aspettare un bebè arriva la notizia. Naturalmente, la coppia sbocciata a Uomini e Donne ha scelto i social per svelare ùil Fiocco che appenderà sull’uscio di casa. Il colore che dominerà sarà il rosa. In arrivo c’è infatti una femminuccia. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli dà il suo primo bacio : Giulio Raselli e Giuliana intimi: scatta il loro primo bacio a Uomini e Donne Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E stavolta ad aver fatto molto parlare i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato il tronista Giulio Raselli, il quale ha dato il suo primo bacio. Com’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Giulio ha portato in esterna Giuliana. In questa ...

“Lei non è tua!”. Maria De Filippi furiosa : trema lo studio di Uomini e Donne : Una puntata infuocata a Uomini e Donne, ospiti alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parole grosse con Maria De Filippi che non le ha mandate a dire. La conduttrice infatti non è nuova a uscite del genere quando gli animi scaldano. Sempre compassata, Maria De Filippi ha dimostrato di non amare particolarmente determinati atteggiamenti e non ha perso tempo a rispondere. Nello studio di Mediaset è andato in onda un ...