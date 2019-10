UniCredit e tassi negativi | sindacati compatti | «Iniziativa scellerata»

Dietro alla scelta di UniCredit di far pagare ai clienti i tassi negativi : Milano. La decisione dell’amministratore delegato di Unicredit , Jean Pierre Mustier, di girare a clienti con depositi sopra i 100 mila euro il costo dei tassi di deposito negativi è destinata a far discutere, tanto più che Mustier si è fatto carico di un annuncio scomodo che ha voluto commentare anc

UniCredit - dal 2020 tassi negativi per i correntisti con più di 100mila euro sul conto : Unicredit si allinea al mercato. Come ventilato nei giorni scorsi, dal 2020 la banca milanese sarà la prima italiana a trasferire i tassi negativi sui clienti. Il provvedimento, ha spiegato il numero uno Jean Pierre Mustier in un’intervista con il canale francese BFM Business Tv, riguarderà i correntisti “ben al di sopra di 100mila euro“, ma alla clientela verranno offerte “soluzioni alternative ai depositi come ad esempio ...