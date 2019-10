UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 14 ottobre 2019

Un POSTO al sole - trame dal 14 al 18 ottobre : Diego rischia una denuncia per stalking : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole, che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana su Rai 3 a partire da lunedì 14 ottobre. Occhi puntati in primis su Diego, il quale si troverà in una situazione decisamente molto difficile che riguarda anche la sua ex fidanzata e addirittura rischierà di beccarsi una denuncia per stalking. E poi ancora assisteremo al ...

Un posto al sole: di seguito ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Nadia lascia la casa di Renato per andare a vivere da un'amica. La donna vede l'interesse di Poggi nei confronti di Adele e decide di allontanarsi volontariamente. Intanto dopo la morte del padre, Marina cerca di scoprire cosa

Un POSTO al sole - trame 14-18 ottobre : una svolta drammatica : Anticipazioni Un posto al sole, settimana prossima: Diego si mette nei guai Il successo di Un posto al sole è inarrestabile: poco meno di due milioni di telespettatori si sintonizzano dal lunedì al venerdì su Rai3 per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Diego si metterà nei guai. Il ragazzo, nonostante dica a tutti di averla dimenticata, continua ad ...

Un POSTO al sole - Valentina Pace su Rai1 : “Spero di tornare…” : Valentina Pace vorrebbe tornare a Un posto al sole: la confessione a Storie Italiane Nell’ultima puntata settimanale di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervistato l’attrice di Un posto al sole, Valentina Pace. Quest’ultima ha lasciato il cast perchè è diventata mamma di una bambina, che ha da poco battezzato. Ma la donna ha confessato di essere ancora molto legata alla soap di Rai3, considerandola ormai una grande ...

Un POSTO al sole anticipazioni : ALDO LEONE grave in ospedale - è stato DIEGO? : Un posto al sole torna a offrirvi un’occasione per appassionarvi ad una trama dalle tinte noir, con ALDO LEONE (Luca Capuano) che inizia decisamente ad avere più spazio all’interno della soap. Sarà lui il protagonista di una vicenda che, ve lo anticipiamo, è destinata a mettere in grande ansia il buon Raffaele (Patrizio Rispo) e in generale tutta la famiglia Giordano. Tutto è cominciato con Diego (Francesco Vitiello) che ha ...

Anticipazioni Un POSTO al sole dell'11 ottobre : Beatrice viene pedinata dal suo ex : Si conclude oggi 11 ottobre la programmazione settimanale di Un posto al sole, come sempre in onda su Rai Tre a partire dalle ore 20:45. Si tornerà, infatti, al solito orario dopo la variazione avvenuta ieri, in occasione della partita della Nazionale di calcio Under 21. L'appuntamento odierno rivedrà al centro delle scene Diego, dopo l'incontro casuale avvenuto al Vulcano con Beatrice. Vecchi 'fantasmi' torneranno nella mente del figlio di ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 11 ottobre 2019 : Diego stalker di Beatrice : L'ossessione di Diego per Beatrice assume dei contorni sempre più drammatici. Marina non sa se continuare la sua battaglia legale per Arturo.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 11 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5350 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 11 ottobre 2019: Diego (Francesco Vitiello) persevera nell’appostarsi di nascosto sotto casa di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi)… Giulia (Marina Tagliaferri) tenta di comprendere le cause alla base della decisione di Nadia (Magdalena Grochowska)… Renato (Marzio Honorato) comincia ad affrontare la scelta di Nadia, ma finisce per elaborare a suo modo la situazione ...

Spoiler Un POSTO al sole 21-25 ottobre : Nicotera sospetta di Diego : Le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre rivelano come si svilupperanno le ultime vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Si indagherà sul colpevole dell'incidente di Aldo e i sospetti di Nicotera ricadranno inevitabilmente su Diego. Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre: Raffaele preoccupato per Diego Raffaele sarà in pena per Diego. Il ragazzo, infatti, potrebbe essere il responsabile dell'incidente che ...

Anticipazioni Un POSTO al Sole : Aldo ricoverato - Vittorio non accetta l'abbandono di Alex : Nelle prossime puntate della soap Un posto al Sole, vedremo Vittorio al centro dell'attenzione, già protagonista negli episodi precedenti per via della storia d'amore finita male con Alex. In realtà Vittorio ha tradito la ragazza preferndo Anita a lei, la quale ha deciso di lasciarlo senza fornirgli alcuna spiegazione, prendendo inoltre la decisione di lasciare palazzo Palladini. Tuttavia, Vittorio faticherà ad accettare la questione, e inizierà ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni : cambio di programmazione per la puntata di stasera - 10 ottobre 2019 : L'appuntamento con la soap è anticipato alle 20.15, per dare spazio alla partita della Nazionale di calcio Under 21, impegnata contro l'Irlanda nel match di Qualificazione Europei 2021.

perché questa sera Un posto al sole inizia prima questa sera, giovedì 10 ottobre 2019, Un posto al sole andrà in onda in un orario diverso. Un posto al sole verrà trasmesso alle 20:15 anziché alle 20.45. Il cambio di orario è dovuto alla messa in onda della partita di calcio tra Irlanda e Italia valida

Un POSTO al sole anticipazioni : ANDREA e ARIANNA - l’inizio della fine? : Ha suscitato molto interesse tra i fan di Un posto al sole la notizia della futura (ma in realtà non imminente) uscita di scena di Davide Devenuto dalla soap. Ovviamente da ora in poi gli aficionados faranno molta attenzione agli spoiler per cercare di capire quale possa essere l’aggancio narrativo che giustifichi l’arrivederci (o l’addio?) del personaggio di ANDREA. E chissà che tutto non prenda il via proprio la prossima ...

Anticipazioni Un POSTO al sole - Andrea lascia la soap : 'Girerò fino a gennaio' : Colpi di scena in arrivo per tutti i fan della soap opera Un posto al sole che va in onda con grande successo di ascolti nell'access prime time di Rai 3. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che molto presto assisteremo all'addio di uno dei personaggi simbolo della soap: parliamo di Andrea, interpretato dall'attore Davide Devenuto. Intervistato dal settimanale 'F' è stato proprio Davide a confermare che lascerà la soap opera di Rai 3 ...