Umbria : Di Maio - 'Bianconi attaccato perché fa paura' : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – "Vincenzo Bianconi fa paura, altrimenti non riceverebbe gli attacchi che sta ricevendo da tutti". Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Foligno a proposito delle prossime elezioni in Umbria.

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, c'è stato ieri un vertice tra Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del M5S, e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Sul tavolo, la strategia da portare avanti in Umbria in vista del voto del 27 ottobre.

"Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perché la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba essere il modo per rivendicare qualcosa nella politica di Roma". Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni.

Umbria : Di Maio - 'voto per regione non è trofeo elettorale' : Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale, perchè la mia impressione è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso', oppure qualcun altro che vuole dire che il voto dei cittadini in Umbria debba

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Regionali - Di Maio : "Umbria è un caso speciale" : Il caso Umbria è "speciale", non è una regola e non segna l'inizio di una collaborazione obbligatoria anche per tutte le altre regioni. Lo hanno chiarito sia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sia il vicesegretario del PD Andrea Orlando.Di Maio, infatti, oggi ha detto a margine dell'assemblea generale dell'ONU a New York:"In Umbria è stato possibile questo patto civico perché c'era un'emergenza politica, ...

Regionali Umbria - Di Maio : “Patto civico con Pd possibile perché situazione emergenziale. Nessun automatismo in altre regioni” : In Umbria si è arrivati al ‘Patto civico’ tra Pd e M5S perché “c’era una situazione emergenziale, un’emergenza politica: una giunta uscente coinvolta in un’inchiesta e il Partito democratico che era stato commissariato”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, incontrando la stampa a New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Noi abbiamo voluto proporre un patto ...

Umbria - il candidato di PD e M5S è Vincenzo Bianconi. La soddisfazione di Di Maio e Zingaretti : Il MoVimento 5 Stelle e il PD hanno trovato l'accordo sul candidato alle elezioni regionali in Umbria. A presentarlo è Luigi Di Maio con un lungo post su Facebook in cui spiega:"Il candidato civico che il MoVimento 5 Stelle sosterrà alle elezioni regionali in Umbria sarà Vincenzo Bianconi, 47 anni, presidente umbro di Federalberghi e soprattutto imprenditore nel settore della ricezione turistica di Norcia. Ha vinto premi internazionali ...

Umbria - accordo Pd-M5S su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»

