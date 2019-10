ULTIME NOTIZIE Ultim' ora oggi | Luca Aldrovandi ucciso a coltellate in Indonesia

ULTIME NOTIZIE Roma del 11-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla in studio Roberta Frascarelli la deputata repubblicana al congresso statunitense lì ce ne hai pronta a presentare nei prossimi giorni una legge che impone sanzioni alla Turchia per l’attacco alle Milizie curde la figlia dell’ex vicepresidente Nonostante sia una delle più stretti alleati di Donald Trump se un inserto oro delle critiche contro il presidente per aver abbandonato ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 ok per Landini ma “sistema da rivedere” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 ok per Landini ma “sistema da rivedere” Tra gli ultimi a intervenire su Quota 100 è stato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Sul tema Pensioni ultime notizie ruotano attorno ancora alla misura di pensione anticipata introdotta dal governo M5S-Lega e che l’attuale esecutivo ha recentemente confermato fino alla sua scadenza naturale, ovvero fino al 31 dicembre 2021. Dopo quella data, e questo ...

Notizie del giorno – Lutto in casa Napoli - Ronaldo porta un big alla Juve - le ULTIME sulla panchina della Samp : Lutto IN casa Napoli – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60. Ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società. debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, mentre disputò ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 10-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio arrivato l’ok del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge clima è al decreto legge sulla scuola interventi sul reclutamento del personale scolastico ed enti di ricerca e di abilitazione dei docenti primo passo in avanti verso il cosiddetto Green New Deal ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio l’Italia è ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi Siria : cinque soldati uccisi - Usa pensa a sanzioni : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Gli Stati Uniti starebbero pensando a delle sanzioni nei confronti della Turchia dopo l'invasione della Siria, 10 ottobre,