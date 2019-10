Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 07 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)dailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione di carta Frascarelli con l’escalation del conflitto in Siria decine di migliaia di civili sono in fuga dalle zone di combattimento si legge in una nota l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che chiede alle parti di rispettare il diritto internazionale umanitario civili e le infrastrutture civili non devono essere un obiettivo raccomanda l’altro commissario dell’ONU per i rifugiati Filippo grandi la Francia chiede una riunione della coalizione internazionale athesis per mettere ognuno davanti alle proprie responsabilità in gioco la nostra sicura messa in pericolo da l’offensiva turca lo ha detto questa sera al telegiornale delle 20 su Franz il ministro degli Esteri francese il jean-yves le driansensiva turca ha aggiunto il ministro estremamente grave e poi che rimette in discussione 5 anni di ...

