Tuttosport | il Napoli offre a Mertens un biennale da 4 milioni e ruolo da dirigente nel

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ilnon trova la quadra per il rinnovo di. La società vorrebbe rinnovare il contratto ma considerando l’età del calciatore, dal canto suo, seppur innamorato die dei colori azzurri, non si ritiene in fase discendente e non pensa di essere al termine della carriera. Proprio per questo, secondo quanto scrive, non sarebbe disposto ad accettare le condizioni dele si guarda intorno, rinnovoè stato offerto unda 4e poi, una volta appese le scarpe al chiodo, unda team manager nel Bari. Dries non ha accettato e sta valutando le altre offerte che gli stanno arrivando soprattutto dalla Mls statunitense. L'articolo: ilunda 4danel Bari ilsta.

