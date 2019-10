Trovato in possesso di droga durante un posto di controllo | arrestato 38enne

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sofia Dinolfo L'app YouPol i giorni precedenti aveva segnalato lo spaccio dinella via dove risiede l'uomo, trovate sostanze stupefacenti nella sua abitazione e un bilancino di precisione Deteneva dellaai fini dello spaccio ma è stato scoperto ad undidalla polizia ed. Il fatto è successo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, protagonista dell’illecito undel luogo, Antonino Bevilacqua. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di sostanze stupefacenti è stato fermato dagli agenti delle volantiundinel centro storico della città ed è statoindi alcuni grammi di marijuana. Ricorrendo la flagranza di reato i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare avvalorata anche da una segnalazione ricevuta giorni prima tramite l’app YouPol che denunciava ...

