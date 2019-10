Tre opere idrauliche italiane sono entrate nel patrimonio mondiale delle opere irrigue

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Trenelper decisione dell’ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) nel corso del World Irrigation Forum, tenutosi a Bali, in Indonesia; la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta Roma nella sede del MinisteroPolitiche Agricole Alimentari e Forestali. A diventare “bene dell’umanità”due impianti gestiti dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ed uno dal milanese Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. Alle Prese di Migliaro, in comune di Fiscaglia, il riconoscimento è stato attribuito quale “esempio squisitocapacità tecniche e ingegneristiche, volte a realizzare strutture di diversione dell’acqua per il raggiungimento dello sviluppo economico e della sicurezza alimentare nella regione” Emilia Romagna; analoga la motivazione per ...

gioalbarosa : @Frances87375201 Si esulta per chi lo ha vinto : questa volta, confrontando i curriculum , le opere concrete ed una… - iyakush : RT @teatripiacenza: Buon compleanno Maestro! Il 25 e 27 ottobre, Francesco Meli sarà protagonista di uno straordinario #Verdi Opera #Gala:… - davide_dormino : RT @ARTEit: Vi aspettiamo con @davide_dormino e il suo #Atlante una delle tre opere di Three Gates of IN-Perfection assieme a giancarloneri… -