Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, DAL BIVIO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. SI RALLENTA IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DA VIA ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17 : 00 : ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ. CODE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLE VIGNE. INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO. NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 16 : 30 : SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà. A Roma NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 15 : 30 : SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà. A Roma NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 14 : 30 : SONO DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE: ALL’AURELIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA ANASTASIO II IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA FORO ITALICO IN PIAZZA LAURO DE BOSIS, E SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITà DI VIA ORESTE SALOMONE. SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALLA NOMENTANA SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, VERSO SAN GIOVANNI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 13 : 30 : SONO DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE: ALL’AURELIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA ANASTASIO II IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA FORO ITALICO IN PIAZZA LAURO DE BOSIS, E SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITà DI VIA ORESTE SALOMONE. SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALLA NOMENTANA SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, VERSO SAN GIOVANNI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 12 : 30 : PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI IN CENTRO LUNGHE CODE PER Traffico SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE VITTORIO EMANUELE II POSSIBILI DIFFICOLTA’ ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11 : 30 : PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI IN CENTRO LUNGHE CODE PER Traffico SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE VITTORIO EMANUELE II POSSIBILI DIFFICOLTA’ ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10 : 30 : CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE FORNACI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA AURELIA CON CODE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E LAURENTINA . AUTO IN FILA PER Traffico SUL TRATTO ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 10 : 00 : CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE FORNACI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA AURELIA CON CODE VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E LAURENTINA . AUTO IN FILA PER Traffico SUL TRATTO ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TRIONFALE E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PISANA PONTINA . E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE AUTO IN FILA PER Traffico SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09 : 00 : IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 08 : 30 : IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 08 : 00 : Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE , CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24, SULLA CASSIA Traffico INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA CODE SULLA VIA ...