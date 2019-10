Traffico Roma del 11-10-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà. ANORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA MATTEI. NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE Via San Pio X, fra Lungotevere in Sassia e Borgo Santo Spirito, in ENTRAMBE LE direzionI: ilè DEVIATO su Via della Traspontina. SU VIA DEL FORO ITALICO INCOLONNAMENTI fra LA Galleria Giovanni Xxiii e L’Uscita DI Via dei Campi Sportivi, in direzione San Giovanni; PROSEGUENDO SULLA Tangenziale Estrallentato fra Via dei Monti Tiburtini e LA RAMPA D’INGRESO PER LA A24. E PROPRIO SUL ...

