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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11 | 30 PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCORDO ...

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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11:30 (Di venerdì 11 ottobre 2019) PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE ,  PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA  CODE PER Traffico  SULLA CASSIA IN DIREZIONE CENTRO DALLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI IN CENTRO LUNGHE CODE PER Traffico SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE VITTORIO EMANUELE II POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER DUE MANIFESTAZIONI SUL PIAZZALE OSTIENSE. E DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE; PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERoma E A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDERoma. ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del ...
Fonte : romadailynews

twitterjesuisrome80 : Nel 1916 a Londra qualcuno girava cosi per la città, nel 2019 a Roma tra strade dissestate, traffico assurdo, manca… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-10-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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