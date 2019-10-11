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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09 | 00 IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA ...

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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 09:00 (Di venerdì 11 ottobre 2019) IN TANGENZIALE CODE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, SULLA CARREGGIATA OPPOSTA , DIREZIONE SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE SUL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA,  E SU QUELLA ESTRNA TRA BOCCEA E PISANA. ALTRE CODE NELLE DUE CARREGGIATE TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 AUTO IN FILA PER Traffico E INCIDENTE SULL’INTERO PERCORSO DEL  TRATTO URBANO DELLA A24,  CODE PER Traffico SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA  STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A PIAZZA IRNERIO SULLA PONTINA FILE DA SPINACETO ALL’EUR CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE CENTRO IN MATTINATA E’ ATTESA UNA MANIFESTAZIONE SUL PIAZZALE ...
Fonte : romadailynews

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