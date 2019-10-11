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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 07 | 30 SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA,  AUTO IN FILA POI SULL’INTERO PERCORSO DEL ...

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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 07:30 (Di venerdì 11 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI NEL TRATTO CASILINA-APPIA,  AUTO IN FILA POI SULL’INTERO PERCORSO DEL  TRATTO URBANO DELLA A24,  SULLA CASSIA Traffico INTENSO E CODE DALLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA  STESSA COSA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE   CIRCA 1000 PERSONE MANIFESTERANNO SUL PIAZZALE OSTIENSE. CONTEMPORANEAMENTE PRESIDIO DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DI VIALE TRASTEVERE; NELL’AREA CIRCOSTANTE ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA. MANIFESTAZIONI CHE POTREBBERO UNIRSI: POSSIBILE L’AVVIO DI UN CORTEO DA PORTA SAN PAOLO A TRASTEVERE ATTRAVERSO VIA MARMORATA, PORTA PORTESE E VIA INDUNO. IN TAL CASO SAREBBERO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico CON TEMPORANEE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER I NUMEROSI MEZZI DI TRASPORTO CHE TRANSITANO IN QUESTA ZONA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE ...
Fonte : romadailynews

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