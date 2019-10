Toto Wolff F1 | GP Giappone 2019 | “La Ferrari non ha ancora acceso i motori”

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

F1 - Toto Wolff : “Ferrari sta schiacciando tutti con la velocità sul dritto - divario quasi incolmabile” : Il Mondiale 2019 di Formula 1 è ormai da tempo nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes grazie ad un dominio tecnico davvero schiacciante messo in mostra dalle Frecce d’Argento fino alla pausa estiva, tuttavia gli ultimi round hanno messo in discussione il predominio della scuderia tedesca dal punto di vista delle performance specialmente in ottica 2020. A partire dal Gran Premio del Belgio, la Ferrari ha inanellato una sequenza di 4 ...

Formula 1 – Toto Wolff mette in dubbio la regolarità della Ferrari : “nuovi valori di velocità anomali!” : Toto Wolff sorpreso dalla grande velocità della Ferrari nella parte conclusiva della stagione: il team principal della Mercedes descrive i nuovi valori come ‘anomali’ e ‘insoliti’ Sarà pure soltanto il ‘finale di stagione’, la Mercedes avrà anche ‘il titolo in tasca’, ma vedere la Ferrari dominare è sempre un piacere per tutti i fan di F1, specialmente dopo una prima parte di stagione alquanto travagliata. Nelle ultime gare la Ferrari non ...

Toto Wolff F1 - GP Russia 2019 : “Doppietta inattesa - la fortuna è stata con noi. Binotto ha problemi con Vettel e Leclerc” : La Mercedes festeggia un’inattesa doppietta nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi pomeriggio a Sochi. Lewis Hamilton ha vinto approfittando della rottura del motore di Sebastian Vettel e della conseguente virtual safety car che gli ha permesso di superare Charles Leclerc, seconda piazza per Valtteri Bottas e festa grande per le Frecce d’Argento. Il team principal Toto Wolff è stato molto chiaro ai microfoni ...

Formula 1 – Mercedes - Toto Wolff spera nella pioggia : “le Ferrari ci mangeranno se…” : Toto Wolff spera nella pioggia per il weekend di Sochi: il team principal Mercedes chiede un aiutino al meteo per poter mettere nel sacco le Ferrari Da tre gare consecutive la Mercedes non piazza una monoposto sul gradino più alto del podio, a Singapore addirittura Hamilton e Bottas sul podio non ci sono nemmeno saliti. Un momento di appannamento che può capitare ad ogni scuderia, ma che se capita ai campioni in carica, ...

F1 - Toto Wolff : “La concorrenza interna fa bene alla squadra. Vettel e Leclerc non hanno ancora avuto incidenti tra loro…” : Avere due piloti forti all’interno della stessa squadra può rivelarsi un problema, la concorrenza tra compagni di team può creare degli attriti perché si mettono uno contro l’altro due alfieri di razza che non vogliono alzare il pedale dall’acceleratore e che sono motivati a dare battaglia anche alla persona con cui condividono il box. Basta tornare al 2016 quando Nico Rosberg riuscì nell’impresa di vincere il Mondiale ...

F1 - Toto Wolff sulla forza della Ferrari : “Non è merito solo degli aggiornamenti. Hanno un pacchetto forte in tutte le componenti” : Non ci sono dubbi che il GP a Singapore (sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1) sia stato un pesante ko per la Mercedes. Le Frecce d’Argento, presentatesi alla vigilia con i favori del pronostico, pensavano di poter dominare la scena e invece, in maniera clamorosa, sono rimaste escluse dal podio, nel giorno della doppietta Ferrari. Un mondo alla rovescia frutto non certo solo degli errori strategici del team di Brackley ma anche di ...

Formula 1 - Toto Wolff mastica amaro : “vi svelo perchè ci siamo fatti sfuggire Max Verstappen qualche anno fa” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Max Verstappen, rivelando i motivi che non gli hanno permesso di ingaggiarlo in giovane età Max Verstappen ha ormai quasi raggiunto una certa maturità in Formula 1, gli errori degli anni passati sono solo un brutto ricordo, vista la continuità dimostrata dall’olandese in questa stagione. Photo4/LaPresse La Red Bull si gode dunque il proprio campioncino, mentre la Mercedes mastica amaro ...

F1 - Toto Wolff : “In Russia soffriremo per i rettilinei rispetto alla Ferrari. Dovremo massimizzare il pacchetto” : Non si sa se abbia sbattuto i pugni da qualche parte ma di sicuro ieri Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, non era contento della prestazione delle Frecce d’Argento. Il GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1, doveva essere il fortino argentato, per le sue caratteristiche. Il circuito cittadino, infatti, esalta le qualità di quelle monoposto dotate di tanto carico aerodinamico, capaci di sviluppare tanta velocità in ...

Toto Wolff F1 - GP Singapore 2019 : “Siamo mancati in molte parti. La Ferrari ora va veloce - Hamilton rimarrà ancora al top” : Giornata deludente per la Mercedes che non è riuscita a conquistare la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul tracciato di Marina Bay. Le Frecce d’Argento erano le grandi favorite della vigilia ma un sontuoso Charles Leclerc ha rovinato i piani dei Campioni del Mondo che si sono dovuti arrendere, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione mentre Valtteri Bottas partirà ...

Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes : “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…” : La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto ...

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

Formula 1 - Toto Wolff non vuole sentir parlare di Mercedes favorita : “Singapore non è una corsa di casa per noi” : Il team principal della Mercedes è convinto che ci sarà da sudare a Singapore, pista che non considera di casa per la propria scuderia A Brackley sapevano che il ritorno dalla sosta estiva non sarebbe stato semplice, ma comunque la Mercedes è riuscita a limitare i danni sia a Spa che a Monza, aumentando il proprio divario su Ferrari e Red Bull. Photo4/LaPresse La pista di Singapore sembra adesso sposare al meglio le caratteristiche della ...