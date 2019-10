Tivoli | tre arresti per piantagione marijuana vicino Villa Adriana

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Una ‘farm stupefacente’ e’ stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dia due passi da, in localita’ Colli Santo Stefano. A finire in manette con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine sono state 3 persone: il proprietario di casa romano di 56 anni, una donna di Nettuno di 49 anni e un 66enne originario della provincia de L’Aquila. I ‘soci’ sono stati sorpresi a defogliare ben 12 piante dialte mediamente 180 cm e per un peso complessivo di circa 5 kg, interrate nella proprieta’ del 56enne, ben protetta da una rete elettrificata. Le successive operazioni hanno consentito di scoprire e sequestrare, nell’ampio locale cucina del villino, un vero e proprio laboratorio dove erano in ...

