Ti ricordi… Il Bari di Joao Paulo che da neopromosso in Serie A fermò tutte le grandi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) I giovani, i brasiliani, i difensori tosti… e poi. È tra le squadre più care ai suoi tifosi ildi trent’anni fa, del 1989/90, guidato dal molfettese Salvemini, trainato da uno che da quelle parti è un gradino sotto San Nicola: Sergio Luis Donizetti detto. Unche arrivava dalla B: al primo campionato con Salvemini alla guida i Galletti erano riusciti ad arrivare primi a pari punti col Genoa e ad essere promossi in A grazie ai gol di Paolo Monelli, ma soprattutto grazie a una difesa impenetrabile. Quelprese 17 gol in 38 giornate, non subendone mai più di uno per partita, tranne in due gare: col Messina all’andata e poi nell’ultima contro il Monza. C’era Massimo Carrera, futuro pilastro juventino, in quella difesa, con lui un giovanissimo Lorenzo Amoruso che iniziava a giocare in prima squadra, c’erano i baresi ...

