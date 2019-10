Terzo giorno di Fonte di pace | aumentano i morti in Siria Ucciso il primo

Terzo giorno di proteste in Iraq - nel Paese 18 morti : Non e' bastato il coprifuoco in vigore dalle prime ore del giorno a Baghdad per fermare le violente proteste sociali in corso da tre giorni nella capitale e che oggi hanno raggiunto le localita' meridionali, con un bilancio provvisorio di 18 vittime, mentre il 75% del Paese e' senza internet. Dalle prime ore del giorno agenti di polizia in assetto antisommossa hanno sparato colpi d'arma da fuoco in aria, e non solo, per disperdere decine di ...

Laver Cup – Il secondo giorno si apre nel segno del Team World : Isner piega Zverev al Terzo set : Il Team World vince il primo singolare della seconda giornata di Laver Cup: Isner batte Zverev al terzo set e regala punti importanti alla sua squadra Dopo la vittoria nel doppio, in coppia con Federer, Alexander Zverev torna in campo nella seconda giornata di Laver Cup, questa volta in singolare, ma raccogliendo un risultato diverso. Dopo aver vinto il primo set al tie-break (7-2) contro John Isner, il tedesco si è arreso alla rimonta del ...

Migranti : Mediterranea - ‘è il Terzo giorno che ci bloccano in mare’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Qui Mare Jonio: è il terzo giorno che ci bloccano in mare. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l’inferno: quanto possono reggere ancora, bloccati in mezzo al mare?’. Lo scrive questa mattina su Facebook Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni ...

