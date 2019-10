Terremoto Amatrice | in sei a giudizio per crollo palazzina | c' è anche ex sindaco Pirozzi

Sei persone sono state rinviate a giudizio per il crollo di una palazzina di Amatrice nel Terremoto del 2016 : tra di loro c’è l’ex sindaco Sergio Pirozzi : Il gup del tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio sei persone per il crollo di una palazzina di Amatrice avvenuto a causa del terremoto nel Centro Italia del 2016: l’edificio, costruito nell’ambito del progetto di edilizia residenziale pubblica INA-Casa,

Terremoto Amatrice - crollo palazzina con 7 morti : a processo l’ex sindaco Pirozzi ed altri 5. “Lavori senza rispettare le norme antisisma” : Sei persone sono finite a processo per il crollo di una palazzina ex Ina Casa ad Amatrice avvenuto il 24 agosto 2016 durante il Terremoto nel Centro Italia. Nel crollo morirono 7 inquilini. La decisione è stata presa dal gup di Rieti Giovanni Porro che ha mandato a giudizio anche l’ex sindaco Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che deve rispondere di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni ...

Terremoto Amatrice - l'ex sindaco Pirozzi e altri 5 a processo per il crollo della palazzina ex Ina con 7 morti : RIETI - Sei a processo per il crollo della palazzina ex Ina in piazza Sagnotti, ad Amatrice, nel Terremoto del 24 agosto 2016. Tra le persone rinviate a giudizio c'è anche l'ex sindaco...

Terremoto Amatrice - l'ex sindaco Pirozzi e altri 5 a processo per il crollo della palazzina ex Ina : RIETI - crollo della palazzina ex Ina in piazza Sagnotti, ad Amatrice, nel Terremoto del 24 agosto 2016, tra le persone rinviate a giudizio, c'è l'ex sindaco di Amatrice, Sergio...

Terremoto a Norcia di 4.1 - gente in strada a Perugia ed Amatrice. Incubo sfollati : «Storia senza fine» : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da molte repliche meno...

Terremoto a Norcia di 4.1 : paura da Perugia a Viterbo - ad Amatrice gente in strada : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da molte repliche meno...

Terremoto a Norcia di 4.1 : paura da Perugia a Viterbo - ad Amatrice gente in strada : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno...

Terremoto a Norcia di 4.1 : paura da Perugia a Viterbo - ad Amatrice gente in strada : Terremoto, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno intense. Grande...

Amatrice e alcune frazioni limitrofe a tre anni dal Terremoto [GALLERY] : E’ ancora devastato il centro Italia a tre anni dal terremoto di magnitudo 6.0 che devastò i comuni di Amatrice, Accumoli e Rieti. Ecco le immagini di Amatrice e di alcune frazioni limitrofe a tre anni dal sisma. L'articolo Amatrice e alcune frazioni limitrofe a tre anni dal terremoto [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Rieti di 3.5 avvertito ad Amatrice. «Prima un boato». Replica di 2.8 a Norcia : Terremoto in provincia di Rieti alle 15.18. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stima la sua intensità in 3.5 con epicentro a Cittareale e profondità di 12...

Terremoto Amatrice e Rieti oggi 27 agosto 2019 : scosse e magnitudo : Terremoto Amatrice e Rieti oggi 27 agosto 2019: scosse e magnitudo Terremoto in provincia di Rieti alle 15 e 18 di oggi, nella zona prossima all’epicentro anche il comune di Accumoli; la scossa è stata avvertita nitidamente anche ad Amatrice. Terremoto Amatrice e Accumoli: prima un boato L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di Terremoto, alle 15 e 18 di oggi, intensità 3.5 della Scala Richter, con ...

Terremoto a Rieti di 3.5 avvertito ad Amatrice - prima un boato. Immediata replica di 2.4 : Scossa di Terremoto alle 15 e 18 chiaramente avvertita a Rieti. L'Istituto azionale di geofisica e vulcanologia stima al momento la sua intensità in 3.5 in un'area della provincia a...

Terremoto a Rieti di magnitudo 3.5 : scossa avvertita anche ad Amatrice : scossa di Terremoto alle 15 e 18 chiaramente avvertita in città. L'Istituto azionale di geofisica e vulcanologia stima al momento la sua intensità in 3.5 in un'area della...

Terremoto Centro Italia - l’avvocato : “Amatrice ancora una spianata - dove sono i soldi della ricostruzione?” : ”Il ponte di Genova l’hanno fatto saltare pochi giorni fa e entro il 2020 sarà ricostruito, da noi invece il ‘ponte a Tre occhi’, lungo soli 80 metri, che passa sopra il torrente Castellano e collega Amatrice con le frazioni del circondario, non sono riusciti ancora a rimetterlo su. dove stanno i soldi che tutto il mondo ha mandato per la ricostruzione di Amatrice?’‘. Così all’Adnkrnos Alessia ...