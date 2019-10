Tenta fuga dopo furto motorino | bloccato e denunciato

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – L’uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli in sosta da agenti in borghese. Questi sono intervenuti nel momento in cui il soggetto è riuscito a mettere in moto un motoveicolo in sosta.untivo di, l’uomo è stato condotto in commissariato. E’ stato il suo atteggiamento ad insospettire gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato Tor Carbone. Un giovane e’ stato notato mentre a Roma, a bordo di un motoveicolo in via Cornelio Magni, direzione via Cristoforo Colombo, stava osservando alcune auto in sosta. L’uomo, seguito a distanza dai poliziotti, in servizio in abiti civili, improvvisamente e’ ritornato in via Cornelio Magni dove,aver parcheggiato il proprio, ha iniziato ad armeggiare su un altro motociclo parcheggiato li’ vicino.essere riuscito a metterlo in ...

