Tennis | Stefanos Tsitsipas è il sesto qualificato per le ATP Finals di Londra | adesso è

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ormai era solo questione di giorni ed infatti l’ATP lo ha reso ufficiale quest’oggi con una nota:è aritmeticamenteper le2019 in programma adal 10 al 17 novembre. Il greco si è reso protagonista di una prestazione stellare che gli ha consentito di battere in tre set (3-6, 7-5, 6-3) il n.1 al mondo Novak Djokovic ai quarti di finale dell’ATP 1000 di Shanghai, ma la certezza della qualificazione perera arrivata in precedenza grazie alla vittoria del russo Daniil Medvedev nei confronti del nostro Fabio Fognini. Il 21enne ateniese, campione in carica delle Next Gen ATP, è ilta già sicuro di un posto nei “Magnifici 8” che si daranno battaglia alla O2 Arena di, mentre per gli ultimi due posti disponibili saranno decisive le prossime tre settimane. Comanda la Race lo spagnolo Rafael ...

