Taglio parlamentari | Travaglio | “Pd remissivo coi 5 stelle? No | scelta sensata Il M5s

Parlano i contrari al Taglio dei parlamentari : “È un rafforzamento delle élite” : Il Parlamento ha approvato la riforma sul taglio dei parlamentari con un'assoluta maggioranza e anche otto italiani su dieci, secondo i sondaggi, sono favorevoli al taglio "delle poltrone". Ma chi sono i contrari al provvedimento tra i politici e i giuristi? Per come è stato affrontato il tema, dicono in molti, si rischia un indebolimento della democrazia.Continua a leggere

Dal "no" al Taglio dei parlamentari al presidenzialismo : la carica dei referendum : Se anche in seno alla maggioranza il tema delle riforme verte sulla legge elettorale, Fratelli d'Italia e Lega sono...

Taglio parlamentari : risparmio - referendum e chi va a casa. Il decreto : Taglio parlamentari: risparmio, referendum e chi va a casa. Il decreto È notizia di questi giorni quella relativa al Taglio dei parlamentari, che ha fatto felice il M5s – il principale promotore della riforma costituzionale – ma anche la stragrande maggioranza degli italiani. Vediamo allora di capire meglio quali sono le cifre del risparmio che ne deriverebbe, nonché chi va a casa e l’ipotesi referendum. Se ti interessa ...

Riforme : a Messina nasce il Comitato per il No al referendum su Taglio parlamentari : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Si è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il sodalizio raccoglierà le firme per tenere un referendum confermativo e sostenere successivamente il No al taglio dei parlamentari, previsto dall’enn

Taglio parlamentari : una delle conseguenze sarà il costo inferiore del Parlamento : Il giorno dopo l'approvazione della legge sul Taglio dei parlamentari, c'è chi esulta, come il Movimento Cinque Stelle, e c'è chi cerca di tirarne le somme alla luce di visioni analitiche crude e schiette. La riforma recentemente approvata, secondo quanto analizzato da Il Sole 24 Ore, potrebbe essere all'origine di una differenza, a livello rappresentativo, fra le due Camere. In sostanza si afferma che la modifica del Parlamento, presupponente ...

"Il Taglio dei parlamentari è stato un atto di efficientamento delle istituzioni" : “Abbiamo scritto una pagina di storia. Non e` un atto di democrazia diretta, ma di efficientamento delle istituzioni. Con questa riforma, che ci avvicina alle altre democrazie europee, avremo un Paese piu` moderno. Faremo riforme piu` ponderate e con maggiore efficacia”. In un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, definisce così il taglio di deputati e senatori votato dalla ...

Nannicini ci dice perché firma il referendum anti Taglio parlamentari : Roma. Il taglio del numero dei parlamentari è legge e a nessuno sembra importare del merito, si fanno soltanto calcoli sui presunti risparmi (500 milioni di euro per ogni legislatura, spiccioli per la finanza pubblica) da offrire al popolo per la prossima campagna elettorale. Non mancano i paradossi

Camera - dopo il voto sul Taglio dei parlamentari scatta la rissa in transatlantico : il video : Chissà se quando saranno 235 di meno si lasceranno andare a simili manifestazioni di scomposto reciproco dissenso. Ieri, poco dopo il voto definitivo dell’aula di Montecitorio sul taglio dei parlamentari, un gruppo di onorevoli e’ stato protagonista di una rissa in piena regola. Sui due fronti M5s e Fdi, che si accusano reciprocamente. Ma ecco le immagini, che l’agenzia Dire è in grado di mostrare grazie al video ricevuto da un ...

Rissa alla Camera dopo il Taglio dei parlamentari : bagarre tra deputati tra urla e spintoni : dopo il voto che ha approvato in via definitiva la riforma che prevede il taglio dei parlamentari, nell'Aula della Camera si è scatenata la bagarre: il caos nasce dall'annuncio del passaggio di Davide Galantino, ex M5s, a Fratelli d'Italia. Prima il parapiglia in Aula con un deputato ferito, poi la Rissa tra urla e spintoni in Transatlantico.Continua a leggere

Fabio Rampelli - il retroscena sul Taglio ai parlamentari : "Adesso si arriverà a votare per il dopo Mattarella" : Il "suicidio di massa" dei parlamentari che hanno si sono auto-tagliati le poltrone ha perlomeno un effetto salvifico e positivo per questa legislatura, che secondo un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale dopo il voto di martedì è di fatto "blindata". Anche per questo la legge grillina è sta

Il Taglio dei parlamentari e' legge : L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al taglio di 315 parlamentari. Il ddl costituzionale e' stato approvato con 553 si'

Di Maio : il Taglio dei parlamentari una vittoria del popolo : Di Maio:"E' un fatto storico, una grandissima vittoria del popolo, dei cittadini italiani visto che in Parlamento passiamo da 945 parlamentari a 600

Le critiche al Taglio dei parlamentari e le mosse di Erdogan in Siria : Uno per tutti, o almeno i tanti parlamentari che ricordano gli effetti delle loro prediche agli anticasta professionisti. E uno per tutti, a stupirsi della castità (neologismo in questo caso) degli anticasta. Che poi ancora meglio è guardare con tranquillità al voto che riduce i parlamentari

Taglio dei parlamentari - arriva il referendum : il dietrofront (anche del Pd) : Per bloccare sul nascere la riforma costituzionale votata ieri serve la firma di un terzo dei parlamentari di una delle...