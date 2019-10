SuperEnalotto | vincitore milionario confessa | “Mi sento solo”

Lodi - il vincitore dei 209 milioni di euro al SuperEnalotto ha ritirato il premio : La Sisal S.p.A. comunica che nelle scorse ore un ente bancario ha presentato la richiesta di riscossione dei 209 milioni di euro vinti al Superenalotto il 13 agosto scorso in un bar tabaccheria di Lodi. Il vincitore rimane nell'assoluto anonimato, questo per ovvi motivi di privacy. Nelle scorse settimane era stata diffusa la notizia che il fortunato giocatore non aveva ancora presentato richiesta di ritiro alle autorità competenti, e che per ...

SuperEnalotto - il misterioso vincitore chiede la riscossione dei 209 milioni di euro : A quasi due mesi di distanza, il fortunato ha avviato le pratiche per l'incasso della cifra da record della schedina più ricca mai giocata in Italia. Resta anonimo il suo nome. Tutto era iniziato quest'estate con una giocata da pochi euro in una tabaccheria, come capita spesso. Poi la vincita inaspettata e diverse settimane di mistero attorno all'identità di chi aveva azzeccato i numeri. Alla fine, dopo quasi due mesi ha deciso di palesarsi per ...

Mistero SuperEnalotto : il vincitore di Lodi non ha ancora riscosso i 209 milioni : Era il 13 agosto quando un uomo di cui non si conosce l'identità ha centrato il Sei del Superenalotto con una schedina da 2 euro, vincendo il premio record di 209 milioni di euro. Il fortunato vincitore è diventato milionario, ma per il momento solo in teoria, perchè non ha ancora riscosso la maxi vincita. Ha tempo fino all'11 novembre per reclamarla, dopodichè i soldi finiranno nelle casse dell'Erario e non sarà più possibile ...

