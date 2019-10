Superbike | GP Argentina 2019 | risultato prove libere 2 Alvaro Bautista precede Rea

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : tra poco al via le prove libere 2 - Bautista riparte dal miglior tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Oltre a Bautista le altre due piacevoli sorprese del primo turno sono state il nostro Michael Ruben Rinaldi (BARNI Racing Team), terzo, e lo spagnolo Jordi Torres (Team Pedercini Racing), quinto. 19.50 Dieci minuti al via. 19.48 Splende ancora il sole a San Juan, la temperatura dell’aria al momento è di oltre 30 gradi e fa davvero molto caldo. 19.46 Ancora brillante anche il turco ...

19.41 Ora che la battaglia per il titolo è conclusa anche per la matematica lo spagnolo può liberare la mente e tornare quel pilota in grado di dominare tutta la prima parte di stagione. 19.39 La prima sessione si è chiusa con un lampo di Alvaro Bautista che ha dominato il gruppo con quasi un secondo di vantaggio su Jonathan Rea.

Superbike - Risultato FP1 GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista il più rapido davanti a Jonathan Rea - 3° un ottimo Rinaldi : Alvaro Bautista rompe il ghiaccio nel migliore dei modi con la pista di San Juan Villicum ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, dodicesima e penultima tappa stagionale del Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati Aruba, alla prima esperienza sul tracciato sudamericano in carriera, ha trovato un buon ritmo fin dalle prime battute per poi ottenere il miglior tempo in assoluto del ...

Presentazione weekend – Orari del fine settimana – Il passaggio ufficiale di Razgatlioglu a Yamaha

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 della Superbike. Sul nuovissimo e spettacolare circuito di San Juan Villicum, dalle ore 20.00 italiane, i protagonisti del campionato dedicato alle moto derivate di serie si ...

Presentazione weekend – Orari del fine settimana – Il passaggio ufficiale di Razgatlioglu a Yamaha

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire la DIRETTA LIVE delle prime prove libere del GP di Argentina 2019 di Superbike, penultimo appuntamento stagionale. La tortuosa stagione 2019 si è conclusa, per quanto riguarda la lotta al titolo, nello scorso round in Francia, ...

Superbike oggi - GP Argentina 2019 : orari prove libere e come vederle in tv e streaming : Al San Juan Villicum sta per prendere il via ufficialmente il Gran Premio di Argentina 2019 di Superbike, penultimo round del Mondiale. Il titolo iridato si è deciso dieci giorni fa in Francia, quando il nordirlandese Jonathan Rea (Kawasaki) ha chiuso i conti davanti a tutti per la quinta volta consecutiva sarà il naturale favorito anche per questo appuntamento. Lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista si è definitivamente arreso e il rapporto ...

Superbike - GP Argentina 2019 : Jonathan Rea pronto a porre il sigillo da campione - Alvaro Bautista l’avversario : Il Mondiale di Superbike 2019 è al penultimo atto. Il Circus delle derivate di serie volge il proprio sguardo all’Argentina, per la precisione al San Juan Villicum Circuit, situato a ovest della provincia di San Juan. Sul layout sudamericano si correrà per il puro piacere di farlo e per la soddisfazione del successo di tappa. Sì perché i giochi per il titolo sono fatti: il nord-irlandese Jonathan Rea si è laureato per la quinta volta ...

Superbike – Il Team Aruba Racing Ducati in Argentina : Davies e Bautista pronti per il penultimo round : Il Team Aruba.it Racing – Ducati arriva in Argentina per il penultimo round del Mondiale Superbike 2019 Archiviato l’ultimo appuntamento europeo a Magny-Cours, il Team Aruba.it Racing – Ducati si è trasferito in Argentina per il dodicesimo e penultimo round della stagione, in scena sul circuito di San Juan Villicum. Il tracciato, situato nel centro-ovest del paese non lontano dal confine con il Cile, è stato completato lo scorso anno ...