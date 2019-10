Suicide Squad | trama | cast e curiosità del film con Margot Robbie e Will Smith

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un cinecomic molto… cattivo:appartenente al filone prodotto dalla Warner Bros. che trae spunto dai fumetti della DC Comics e che rivaleggia con il Marvel Cinematic Universe, va in onda venerdì 11 ottobre dalle 21.25 in poi su Italia Uno. Neldella pellicola, uscita al cinema nel 2016, i ruoli principali sono appannaggio die della splendida, più sexy che mai nei panni di Harley Quinn. Dietro la macchina da presa, invece, troviamo David Ayer, già regista delstorico Fury, del grande classico Training Day e del primo storico Fast and Furious.: il trailer: laÈ bello essere cattivi! Raggruppa unara composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, ...

Daniela_Caruso : #SuicideSquad, ecco qualche curiosità sul film con #MargotRobbie e #WillSmith - SpettacolandoTv : #SuicideSquad | questa sera su Italia 1 - cinefilosit : #TheSuicideSquad: rivelato il personaggio di Nathan Fillion? #ILoveCinefilos -