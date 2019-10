Street Fighter 5 | nuovi contenuti e personaggi verranno annunciati presto

Fonte : eurogamer

Sembra che5 si stia preparando a ricevere, ad affermarlo è stato Yoshinori Ono durante il Brazil Game Show di questa settimana."Volete vederegiusto? Volete anche, sono sicuro che è questo quello a cui pensate. Bene, su questo avremo nuove informazioni da presentare durante le finali americane della Capcom Cup a novembre e dicembre. Per favore portate pazienza fino a questo momento." - ha dichiarato Ono durante l'evento.

