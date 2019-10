Stazione Spaziale | oggi attività extraveicolare per Andrew Morgan e Christina Koch

L’Europa di notte vista dalla Stazione spaziale : Dall’Atlantico alle coste dell’Africa settentrionale, sorvolando la Libia e il Mediterraneo fino alla Sicilia e tutto il Sud Italia, per poi planare con lo sguardo su Atene, Istanbul e Mosca, nel silenzio della notte. A portarci in viaggio stavolta è l’equipaggio della Stazione spaziale internazionale, e in particolare la formazione della Expedition 60, di cui fa parte anche il nostro Luca Parmitano, tuttora in missione. ...

Inviare un esperimento sulla Stazione Spaziale adesso è possibile - con Bioreactor Express Service : L'ESA collabora con Kayser Italia per offrire a clienti commerciali il laboratorio Kubik sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il nuovo servizio, denominato Bioreactor Express Service, consente agli utenti di condurre esperimenti in microgravità. I clienti possono utilizzare i contenitori per esperimenti già esistenti, personalizzarli o sviluppare un contenitore totalmente nuovo per soddisfare le loro esigenze.

Stazione Spaziale : al via esperimento italiano per osservare meteore e detriti : Al via l'esperimento italiano per osservare meteore e detriti spaziali: l'installazione del telescopio mini-EUSO sulla Stazione Spaziale è prevista oggi e il dispositivo resterà in funzione tutta la notte. Mini–EUSO (Multiwavelength Imaging New Instrument of Extreme Universe Space Observatory) è un telescopio di nuova generazione in banda ultravioletta (UV) per lo studio ed il monitoraggio di emissioni notturne di origine

Stazione Spaziale : Soyuz in viaggio - oggi il rientro di 3 astronauti : All'indomani del passaggio di consegne che ha visto Luca Parmitano assumere il ruolo di comandante, 3 astronauti hanno lasciato la Stazione Spaziale: la Soyuz con a bordo l'ex comandante russo, Alexei Ovchinin, Nick Hague, e Hazzaa Ali Almansoori è in viaggio verso la Terra. Ovchinin e Hague hanno trascorso 203 giorni in orbita, mentre Almansoori ha concluso la sua breve missione di 8 giorni, iniziata lo scorso 25 settembre.

AstroLuca comandante della Stazione Spaziale Internazionale : AstroLuca comandante della Stazione Spaziale Internazionale – L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il primo italiano e il terzo europeo ad assumere questo ruolo. La nomina, dopo una breve cerimonia a bordo della Stazione con ben nove astronauti a festeggiare il passaggio delle consegne dal comandante russo Alexei Ovchinin che oggi

E' ufficiale : l'astronauta Luca Parmitano è il 1° italiano al comando della Stazione Spaziale [GALLERY] : L'astronauta ESA Luca Parmitano è ufficialmente il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia tenutasi pochi minuti fa ha dato inizio anche alla "Expedition 61" e alla seconda parte della missione "Beyond". Parmitano è da oggi "International Space Station crew commander". La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei

Stazione Spaziale : agganciato il cargo giapponese HTV-8 - a bordo tonnellate di rifornimenti : Il cargo giapponese HTV-8 è agganciato alla Stazione Spaziale: a bordo un carico di oltre 4 tonnellate di rifornimenti e materiali scientifici. La navetta senza equipaggio dell'Agenzia Spaziale giapponese Jaxa è stata lanciata il 24 settembre dalla base di Tanegashima, ed è stata agganciata dal braccio robotico della Stazione Spaziale, il Canadarm 2, manovrato da Christina Koch, mentre Luca Parmitano, ha seguito tutte le fasi

Stazione Spaziale : la Soyuz attracca alla ISS - a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi : Dopo 6 ore di viaggio e 4 orbite, la navetta russa Soyuz ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi, Hazzaa Ali Almansoori, il russo Oleg Skripochka e un'altra astronauta al primo volo, Jessica Meir. La navetta si è agganciata al modulo russo Zvezda della Stazione orbitale: è stata la missione finale partita dalla piattaforma di lancio n° 1, la stessa dalla quale nel 1961 era