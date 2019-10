Sport in tv oggi venerdì 11 ottobre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un11tutto da seguire quelloivo. In primo piano il tennis con i tornei asiatici, in particolare il Masters 1000 di Shanghai con i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini protagonisti nei quarti di finale. In Giappone poi dovremmo assistere alle prime prove libere del GP di F1 ma sullo svolgimento delle sessioni c’è l’incognita maltempo, visto il tifone tropicale che si sta abbattendo nella zona e che ha portato all’annullamento di Nuova Zelanda-Italia del Mondiale di rugby. Di scena il golf con l’Open d’Italia e il basket con l’Olimpia Milano impegnata in Eurolega.in tv11):gli eventi in streaming Di seguito tutti gli appuntamenti di11: 3.00 F1, GP Giappone 2019: prove libere 1 – Diretta tv su Skye live streaming su Sky Go ...

leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - rickembecker : Oggi 11/10 sulla #GazzettadiRick 'Lo Sport è qui' - PaoloCond : @ZioPino1984 Non ero io. Oggi a Trento per il festival dello sport (e non ho una Focus) ????? -