Spoiler U&D | nell' ultima registrazione Raselli bacia Giovanna | lei litiga con Tina

U&D - Spoiler Classico puntata di oggi : Veronica delude Giulio e sceglie Zarino : oggi 11 ottobre, a partire dalle 14.45 su canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e donne e dove vedremo come proseguirà il percorso dei tre tronisti Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Dopo l'abbandono di Sara Tozzi andato in onda nell'appuntamento di ieri, vedremo quindi i tre tronisti alle prese con la conoscenza di corteggiatrici e corteggiatori. In particolare, nella puntata ...

U&D - Spoiler oggi 9 ottobre : lite tra la Galgani e Anna - viene citato Giorgio Manetti : oggi 9 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove, stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo una nuova lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le due dame, dopo quanto avvenuto la settimana scorsa, riprenderanno a litigare, con la Galgani che arriverà a dare della 'sciacquetta' da quattro soldi alla rivale. Verrà ...

U&D - Spoiler puntata 8 ottobre : l'ex di Ida indispettito dal rapporto di lei con Incarnato : Oggi, 8 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over dove i fan del dating show di Maria De Filippi scopriranno quale sarà la reazione di Riccardo dopo aver saputo del bacio scattato tra l'ex Ida Platano e il cavaliere Armando. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news e riguardanti la registrazione dello scorso 24 settembre, Guarnieri sarà particolarmente ...

U&D Spoiler - Guarnieri ci riprova con Ida : il cavaliere legge una lettera alla dama : Grandi novità a Uomini e Donne: durante la registrazione del trono over dell'1 ottobre, Riccardo Guarnieri ha preso coraggio ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con Ida Platano. Una volta al centro dello studio, il cavaliere ha letto una lettera alla dama nella quale ha dichiarato il suo amore e ha chiesto alla sua ex di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore. Ida, confusa ed emozionata, ha ballato con Riccardo: i due ...

U&D Trono Over - Spoiler : Riccardo soffre per la conoscenza tra Ida e Armando : Nella giornata di martedì 24 settembre si è registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, "Uomini e Donne", dedicato agli Over, dove la protagonista principale è stata la dama bresciana Ida Platano che, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Riccardo Guarnieri, ha incominciato a uscire con Armando Incarnato. La dama bresciana ha ammesso che con Armando c'è stata una forte intesa, tanto che i due ...

U&D - Spoiler Classico del 20 settembre : Raselli si scontra con Colantoni : Oggi 20 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda il secondo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Classico. Stando alle anticipazioni fornite dal sito "Il Vicolo delle news", nella puntata odierna, saranno ospiti nello studio di Maria De Filippi Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, reduci dall'esperienza a Temptation Island. Verranno presentati anche gli ultimi due tronisti, tra i quali vi è un volto già conosciuto al ...

Spoiler U&D registrazione 17/9 : scontro acceso tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina : Durante una nuova registrazione di Uomini e Donne, i presenti in studio hanno assistito ad un duro scontro tra Tina Cipollari e Damiano Coccia in arte Er Faina. Come di consueto Maria De Filippi ha ospitato negli studi Elios le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Tra queste era presente proprio Damiano con la sua fidanzata Sharon Macrì. Secondo quanto riportato da una talpa de Il Vicolo delle News, fin dall’inizio Tina Cipollari ha ...

U&D - Spoiler puntata del 18 settembre : David e l'ex Incorvaia litigano in studio : Oggi 18 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda la terza puntata settimanale di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni, dopo la discussione tra Pamela e Stefano, vi sarà un nuovo accesissimo scontro che vedrà come protagonisti Cristina Incorvaia e David Scarantino. I due reduci da Temptation Island, secondo le anticipazioni riportate dalle "talpe" de Il Vicolo delle News, non risparmieranno accuse e ...

Spoiler trono classico U&D : Javier fatto fuori dopo una segnalazione - Sara in lacrime : La seconda registrazione del trono classico di Uomini e Donne, effettuata venerdì 13 settembre, è stata davvero molto avvincente. I vari tronisti non hanno fatto nemmeno in tempo a dare luogo alle prime esterne che già si sono consumate le prime polemiche. Uno tra i volti più interessanti di questa stagione del talk show era sicuramente Javier Martinez, il bellissimo ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo è sceso per corteggiare Sara, ma ...

Spoiler U&D - Javier cacciato dalla De Filippi : frequentava una ragazza : Nella giornata di ieri, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Stando alle anticipazioni, Javier Martinez sarebbe stato eliminato a causa di una segnalazione arrivata in studio. Lo spagnolo si era fatto notare a Temptation Island come tentatore di Ilaria Teolis. Conclusa l'esperienza al docu-reality, Javier aveva scelto di scendere le scale del dating di Maria De Filippi per corteggiare Sara Tozzi. Lo ...